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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
25 марта актер Сергей Смирнов скончался на 38-ом году жизни после тяжелей болезни, сообщает пресс-служба Театра Армии, в котором артист служил 17 лет.

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
фото: kino-teatr.ru

Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого», а также персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и других голливудских звезд. Кроме того, Смирнов и сам снимался в кино.

Актер окончил Высшее Театральное училище им. Щепкина и с 2003 года стал работать в Центральном академическом театре Российской Армии. Там он сыграл более 30-ти ролей, будучи задействованным в спектаклях «Школа любви», «Элинор и ее мужчины», «Севильский цирюльник», «Кабала святош» и многих других. По окончании режиссерского курса Бориса Морозова в Высшей школе деятелей сценического искусства Г.Дадамяна состоялся режиссерский дебют Смирнова в театре. Он поставил два спектакля — «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».
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