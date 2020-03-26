Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

25 марта актер Сергей Смирнов
скончался на 38-ом году жизни после тяжелей болезни, сообщает
пресс-служба Театра Армии
, в котором артист служил 17 лет.
Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук
из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого»
, а также персонажи Ричарда Гира
, Антонио Бандераса
, Брендана Фрейзера
и других голливудских звезд. Кроме того, Смирнов и сам снимался в кино.
Актер окончил Высшее Театральное училище им. Щепкина и с 2003 года стал работать в Центральном академическом театре Российской Армии
. Там он сыграл более 30-ти ролей, будучи задействованным в спектаклях «Школа любви»
, «Элинор и ее мужчины»
, «Севильский цирюльник»
, «Кабала святош»
и многих других. По окончании режиссерского курса Бориса Морозова
в Высшей школе деятелей сценического искусства Г.Дадамяна состоялся режиссерский дебют Смирнова в театре. Он поставил два спектакля — «Удивительные приключения Маши и Вити»
и «Похищение»
.