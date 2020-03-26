Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

анонс

Звезды киноиндустрии расскажут о выживании в условиях самоизоляции.

Премьера состоится уже завтра на видеосервисе START.

Полина Максимова рассказала о сериале «257 причин, чтобы жить»

25 марта

Борис Гуц рассказал о свободе кино, снятого на телефон

Кино-Театр.Ру представляет интервью с режиссером фильма «Смерть нам к лицу».