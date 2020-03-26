Дарья Жук снимет сериал о женщине, влюбленной в серийного убийцу

Режиссер Дарья Жук («Хрусталь», «Содержанки-2») снимет сериал «Мерзлая земля» о женщине, влюбленной в серийного убийцу. Этот проект продюсер Александр Роднянский представит на питчинге в рамках международного фестиваля Series Mania, который пройдет в онлайн-формате с 25 марта по 7 апреля, сообщает Variety.
фото: COURTESY OF NON-STOP
В основе сюжета – реальная история маньяка Дмитрия Лебедя из Хакасии. Он заманивал жертв в машину, выдавая себя за таксиста. Правоохранительные органы долгое время бездействовали, пока насильник не начал убивать женщин. Однако главной героиней сериала станет вовсе не Лебедь, а его гражданская жена Стелла. Женщина считала серийного убийцу любовью всей своей жизни и никогда не верила, что он способен совершить такие ужасные преступления.
«Мы не хотим превращать «Мерзлую землю» в очередной сериал о том, как насильник издевается над женщинами. Для нас важно сделать эту историю совершенно иной и дать слово потерпевшим, а не просто изобразить их страдания. Дарья Жук, очевидно, сможет справиться с этой задачей», – отметил Роднянский.
Сценаристом проекта выступил Сергей Калужанов, известный по работе над лентами «Мажор-3» и «Время первых». По словам продюсера, «Мерзлая земля» лишена предсказуемых сценарно-режиссерских ходов. Это психологический триллер, который до самого конца будет держать зрителя в напряжении.