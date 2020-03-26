Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

26 марта
2020 год

Новости кино >>
26 марта 2020
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России. По данным сервиса мониторинга Rentrak, криминальная комедия преодолела отметку в 1,219 млрд кассовых сборов, сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга», занимающейся прокатом картины.

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
фото: К/ф "Джентельмены"

Эта сумма позволила ленте обойти самый успешный фильм режиссера до этого момента – фэнтези «Аладдин», общие сборы которого в российском прокате составили 1,215 млрд рублей. Затем в списке успешных релизов Ричи расположились детективные фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холм: Игра теней».

Кроме того, даже в непростой ситуации с прокатом «Джентльмены» смогли опередить фильм «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, собравший 1,12 млрд.
версия для печати
Ссылки по теме
«Джентльмены» предпочитают...
персоны
Гай РичиКвентин Тарантино
фильмы
АладдинДжентльменыОднажды в... ГолливудеШерлок ХолмсШерлок Холмс: Игра теней

анонс

Скорбим

Илья Рубинштейн
25 марта ушел из жизни сценарист Илья Рубинштейн.
Сергей Смирнов
25 марта ушёл из жизни актёр Сергей Смирнов.
Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.
Анатолий Мокренко
24 марта ушёл из жизни актёр, оперный певец Анатолий Мокренко.

День рождения >>

Тара Амирханова
Алексей Булдаков
Михаил Евланов
Янис Паукштелло
Алексей Петренко
Андрей Сенькин
Софья Синицына
Дарья Трегубова
Ольга Шувалова
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Эми Смарт
Лолита Торрес
Мартин Шорт
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Номер 1
Россия, 2020
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен