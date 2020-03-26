«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России. По данным сервиса мониторинга Rentrak, криминальная комедия преодолела отметку в 1,219 млрд кассовых сборов, сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга», занимающейся прокатом картины.
фото: К/ф "Джентельмены"
Эта сумма позволила ленте обойти самый успешный фильм режиссера до этого момента – фэнтези «Аладдин», общие сборы которого в российском прокате составили 1,215 млрд рублей. Затем в списке успешных релизов Ричи расположились детективные фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холм: Игра теней».