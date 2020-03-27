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Premier запустил конкурс коротких видео о жизни в самоизоляции

27 марта
2020 год

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27 марта 2020
Premier и кинокомпания Premier Studios запустили всероссийский конкурс коротких видео о жизни на карантине. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Каждый ролик должен быть продолжительностью не больше десяти минут и представлять из себя заявку на нечто более развёрнутое – например, сериал или онлайн-шоу. В описании следует уточнить, как именно может развиваться показанная история, и представить создателя ролика.

Premier запустил конкурс коротких видео о жизни в самоизоляции
фото: facebook.com

«Ситуация, которую раньше мы могли видеть только в фантастических фильмах, вдруг оказалась реальной – и выяснилось, что на самом деле всё не совсем так, как мы себе представляли. Карантин многих застал врасплох – за границей, на отдыхе, в гостиницах, загородных домах, кого-то – на яхте, а кого-то – в деревне у бабушки. Но и у тех, кто проводит его дома с семьёй, уверен, есть о чём рассказать миру», – утверждает продюсер, один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и уже опытные кинематографисты – любой, кому есть что рассказать о том, как радикально изменилась его жизнь за последний месяц, и кто даже в условиях кризиса готов совершать новые открытия на пути к самореализации. Авторам десяти лучших проектов, которые выберет экспертное жюри, Premier Studios поможет снять историю целиком, чтобы затем показать её всему миру на платформе Premier.
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