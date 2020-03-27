В Минске завершились съёмки «Деда Морозова»

анонс

Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова

27 марта

Premier запустил конкурс коротких видео о жизни в самоизоляции

В нём могут принять участие как начинающие, так и уже опытные кинематографисты.