В Минске завершились съёмки «Деда Морозова» Юрия Поповича, проходившие, помимо столицы Беларуси, и в Минской области. Согласно пресс-службе «Киностудии КИТ», отвечающей за производство военного мини-сериала, премьера картины состоится на НТВ.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Зрителям поведают историю, основанную на реальных событиях, о человеке, за чьей спиной была подготовка покушения на Александра II. Николай Александрович Морозов (Аристарх Ливанов) прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной Войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Однако, когда понял, что нужен Родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет. Однако история Морозова – это история не столько о войне, сколько о раскаянии и покаянии, потому что под конец жизни он чувствовал вину за то, что натворил в юности.
«В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы закончили съёмки такого важного для нас проекта. История, которая легла в основу фильма, – ещё одно свидетельство невероятного народного подвига, в котором участвовала вся страна без исключения – от мала до велика, – отметил генеральный продюсер Рафаел Минасбекян. – Наша история про самого взрослого бойца, который внёс свою неоценимую лепту в общую Победу».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Основные события сериала разворачиваются в феврале и марте 1942-го. Однако зима в этом году выдалась тёплая и бесснежная, поэтому некоторые сцены пришлось переписать. А когда в один прекрасный день внезапно выпал снег, он едва не сорвал съёмочный процесс. «Можете себе представить: снимали-снимали без снега, некоторые сцены переписывали, меняли диалоги – и вдруг выпадает снег! Было ощущение катастрофы. Приехали пожарные машины, начали чистить площадку, съёмочная группа в панике с вениками и метлами убирала снег с окопов и блиндажей… К счастью, через пару часов выглянуло солнце – и снег растаял», – вспоминает режиссёр Юрий Попович.
Действие происходит в разных городах и даже в разных странах. Так, герои оказываются то на Волховском фронте, то в казематах Петропавловской крепости, то в Швейцарии. И все эти локации удалось создать, не выезжая из Белоруссии. По словам режиссёра, «поиски объектов были довольно мучительными. Однако нашим замечательным художникам удалось сотворить чудо. В старинной усадьбе Лошица – намоленной кинематографической Мекке – мы сняли и ленинградский военкомат, и немецкий штаб, и госпиталь, и даже сцены в Швейцарии. А разрушенную колокольню, без которой не могла обойтись одна очень важная сцена, нашли буквально за пару дней до начала съёмок в 220 км от Минска».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Так как сериал охватывает большую часть жизни Морозова, в том числе молодые годы, эту роль Ливанов разделил с молодым рижским артистом Николаем Шестаком. Компанию им составят Нино Кантария, Эммануил Виторган, Алла Пролич, Филипп Рейнхардт и другие актёры. Мальчишку по имени Илья, который убегает на фронт мстить за смерть отца, сыграл даже не студент, а школьник. Максиму Сапрыкину семнадцать лет, он учится в одиннадцатом классе и готовится к поступлению в театральные вузы Москвы.
«Максим – парень талантливый. Он сыграл в прошлой моей работе, картине "Алёша", поэтому группа по привычке называла его "наш Алёша". Конечно, то, что Максим сыграл в двух военных картинах и, можно сказать, прожил жизни двух мальчишек, оказавшихся на войне, не могло не наложить на него отпечаток. Можно сказать, он прошёл своего рода "инициацию". Стихотворение "Перед атакой" Семёна Гудзенко, которое я посоветовал Максиму подготовить для вступительных экзаменов, тоже посвящено теме войны», – рассказал Попович.