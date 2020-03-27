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Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова

27 марта
2020 год

Новости кино >>
27 марта 2020
Сергей Члиянц снимет фильм «Ветер» по сценарию, написанному Петром Луциком в 1996 году. Съёмки начнутся в сентябре в районе города Ейска, а также пройдут в станице Должанская Краснодарского края и в Ростовская области, уточняет пресс-служба картины.

«Что важно для меня, во-первых, это возвращение в мою первую профессию – режиссёра-постановщика, а во-вторых, возрождение моей кинокомпании "Пигмалион Продакшн"», – отметил Члиянц.

Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова

«Ветер» – это продолжение большого замысла Луцика. Первый фильм из общей идеи – «Дикое поле» Михаила Калатозишвили – вышел на экраны в 2008-м. Это притча о развале империи. Пётр Луцик ещё при жизни говорил, что все сценарии, которые он напишет после смерти своего друга и соавтора Алексея Саморядова, должны быть написаны в титрах от двух авторов – Луцик и Саморядов.

Оператором-постановщиком картины выступит Александр Симонов. В настоящий момент идёт подбор актёров, а второй режиссёр Всеволод Хованский находится на выборе натуры.
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