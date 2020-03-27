Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова

Сергей Члиянц
снимет фильм «Ветер
» по сценарию, написанному Петром Луциком
в 1996 году. Съёмки начнутся в сентябре в районе города Ейска, а также пройдут в станице Должанская Краснодарского края и в Ростовская области, уточняет пресс-служба картины.
«Что важно для меня, во-первых, это возвращение в мою первую профессию – режиссёра-постановщика, а во-вторых, возрождение моей кинокомпании "Пигмалион Продакшн"», –
отметил Члиянц.
«Ветер» – это продолжение большого замысла Луцика. Первый фильм из общей идеи – «Дикое поле
» Михаила Калатозишвили
– вышел на экраны в 2008-м. Это притча о развале империи. Пётр Луцик ещё при жизни говорил, что все сценарии, которые он напишет после смерти своего друга и соавтора Алексея Саморядова
, должны быть написаны в титрах от двух авторов – Луцик и Саморядов.
Оператором-постановщиком картины выступит Александр Симонов
. В настоящий момент идёт подбор актёров, а второй режиссёр Всеволод Хованский
находится на выборе натуры.