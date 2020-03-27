Не стало Марка Блума

ревью

Новости кино Министерство культуры простит кинодолжников из-за карантина Однако ведомство не сможет «семь лет подряд любые случайности или халатность на съёмочной площадке объяснять форс-мажором весны 2020 года».

Новости кино Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова Старт съёмок картины «Ветер» запланирован на сентябрь.

Лайфстайл «Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей Актер рассказал о хобби и способах разрядки

Спутник телезрителя «По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем В ночь с 27 на 28 марта, 01:05, СТС

Обзор сериалов «257 причин, чтобы жить»: Не бойся своих желаний Лучшая роль Полины Максимовой в самом жизнеутверждающем отечественном сериале