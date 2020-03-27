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Не стало Марка Блума

27 марта
2020 год

Новости кино >>
27 марта 2020
Марк Блум стал одной из жертв коронавируса. О смерти 69-летнего американского актёра, запомнившегося зрителям ролью Ричарда Мэйсона в «Крокодиле Данди», сообщил в твиттере нью-йоркский театр Playwrights Horizons.


«Playwrights Horizons отдаёт дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актёру, который ушёл из жизни на этой неделе. Спасибо, Марк, за всё, что ты принёс в наш театр. Мы будем скучать по тебе», – следует из заявления театра. Причиной смерти Блума стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа, уверяет TMZ.

Марк Блум родился 14 мая 1950 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Много работал в театре и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Отчаянно ищу Сьюзен» и «Свидание вслепую», а также засветился в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов», «Клан Сопрано», «Западное крыло», «Место преступления: Майами» и многих других. Его голос можно услышать в видеоигре Alan Wake. Всего на счету актёра более 80 ролей.
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