Не стало Марка Блума

Марк Блум
стал одной из жертв коронавируса. О смерти 69-летнего американского актёра, запомнившегося зрителям ролью Ричарда Мэйсона в «Крокодиле Данди
», сообщил в твиттере
нью-йоркский театр Playwrights Horizons.
«Playwrights Horizons отдаёт дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актёру, который ушёл из жизни на этой неделе. Спасибо, Марк, за всё, что ты принёс в наш театр. Мы будем скучать по тебе», –
следует из заявления театра. Причиной смерти Блума стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа, уверяет TMZ
.
Марк Блум родился 14 мая 1950
года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Много работал в театре и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Отчаянно ищу Сьюзен
» и «Свидание вслепую
», а также засветился в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов
», «Клан Сопрано
», «Западное крыло
», «Место преступления: Майами
» и многих других. Его голос можно услышать в видеоигре Alan Wake
. Всего на счету актёра более 80
ролей.