Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых

В сети появился первый трейлер экшен-триллера «Смертельные иллюзии
» режиссера Олега Асадулина
(«Зеленая карета
»).
Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В финальном шоу братья решают раскрыть секреты 7 самых опасных трюков из мира иллюзий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. В сценических наушниках братьев появляется голос неизвестного, который говорит, что девушка находится у него. А ещё, что он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков.
И теперь они представляют реальную угрозу для жизни братьев. Каждый раз, выполняя новый трюк, братья должны быть готовы, что кто-то из них не доживет до конца номера. Остановить шоу невозможно - если братья откажутся играть по установленным правилам, «голос» убьет ассистентку... Любимую девушку одного из них. Выход один - узнать, кто «голос». Под подозрением все. Даже сами братья.
«Первым трейлером картины мы хотим рассказать зрителям главное: «Смертельные иллюзии» - это одновременно и наряженный триллер, сюжет которого держит в напряжении до последней минуты, и масштабное шоу с реально поставленными иллюзионными аттракционами, которые, на самом деле, опасны для жизни исполнителей
, - поделился Олег Асадулин. - Мы уверены, что финал фильма удивит всех!
».
Авторами идеи выступили знаменитые российские иллюзионисты братья Сафроновы. В 2012 году они раскрыли секреты ряда иллюзий в эфире одного из федеральных каналов, после чего им стали поступать угрозы со ссылкой на старинный кодекс иллюзионистов, что за раскрытие секретов их ждет смерть. Сергей Сафронов
стал креативным продюсером картины и сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий главных героев – трех братьев Романовых.
«Я всегда мечтал о кино
, - признался Сафронов. - Мои же братья любят иллюзию. Они меня и привели в этот загадочный волшебный мир иллюзионного жанра, но мечта детства никогда не оставляла меня, и я всегда хотел увидеть фильм про братские отношения и про иллюзии. Я рад, что смог найти поддержку моей идеи и мы с отличной творческой командой больших профессионалов сняли наши «Смертельные иллюзии
».
В съемках фильма также приняли участие Андрей Бурковский
, Павел Чинарёв
, Данила Якушев
, Аглая Тарасова
, Семён Трескунов
, Алексей Кравченко
, Марина Петренко
, Александр Галибин
и Андрис Лиелайс
.
«Когда я снималась в этой картине, просыпаясь каждое утро и зная, что сегодня мне на съемку «Смертельных иллюзий», я становилась счастливой
, - рассказала исполнительница роли ассистентки Кати Аглая Тарасова. - Невероятно профессиональная команда работала над картиной. Режиссер Олег Асадулин тонко чувствует каждого артиста, слышит его. Работа получилась очень честной, открытой, искренней. При этом, как зритель, я уверена, что этот фильм по-настоящему для большого экрана
».
Лента «Смертельные иллюзии
» выйдет в российский прокат 11 июня
.