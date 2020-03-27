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Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых

27 марта
2020 год

Новости кино >>
27 марта 2020
В сети появился первый трейлер экшен-триллера «Смертельные иллюзии» режиссера Олега АсадулинаЗеленая карета»).


Знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, после которого собираются закончить совместные выступления из-за накопившихся взаимных претензий. В финальном шоу братья решают раскрыть секреты 7 самых опасных трюков из мира иллюзий. В первом же номере с исчезновением ассистентки из заполненного водой аквариума что-то идет не так — она не появляется в положенном месте. В сценических наушниках братьев появляется голос неизвестного, который говорит, что девушка находится у него. А ещё, что он изменил принцип работы сложных механизмов для трюков.
И теперь они представляют реальную угрозу для жизни братьев. Каждый раз, выполняя новый трюк, братья должны быть готовы, что кто-то из них не доживет до конца номера. Остановить шоу невозможно - если братья откажутся играть по установленным правилам, «голос» убьет ассистентку... Любимую девушку одного из них. Выход один - узнать, кто «голос». Под подозрением все. Даже сами братья.

«Первым трейлером картины мы хотим рассказать зрителям главное: «Смертельные иллюзии» - это одновременно и наряженный триллер, сюжет которого держит в напряжении до последней минуты, и масштабное шоу с реально поставленными иллюзионными аттракционами, которые, на самом деле, опасны для жизни исполнителей, - поделился Олег Асадулин. - Мы уверены, что финал фильма удивит всех!».

Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых

Авторами идеи выступили знаменитые российские иллюзионисты братья Сафроновы. В 2012 году они раскрыли секреты ряда иллюзий в эфире одного из федеральных каналов, после чего им стали поступать угрозы со ссылкой на старинный кодекс иллюзионистов, что за раскрытие секретов их ждет смерть. Сергей Сафронов стал креативным продюсером картины и сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий главных героев – трех братьев Романовых.

«Я всегда мечтал о кино, - признался Сафронов. - Мои же братья любят иллюзию. Они меня и привели в этот загадочный волшебный мир иллюзионного жанра, но мечта детства никогда не оставляла меня, и я всегда хотел увидеть фильм про братские отношения и про иллюзии. Я рад, что смог найти поддержку моей идеи и мы с отличной творческой командой больших профессионалов сняли наши «Смертельные иллюзии».

В съемках фильма также приняли участие Андрей Бурковский, Павел Чинарёв, Данила Якушев, Аглая Тарасова, Семён Трескунов, Алексей Кравченко, Марина Петренко, Александр Галибин и Андрис Лиелайс.

Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых

«Когда я снималась в этой картине, просыпаясь каждое утро и зная, что сегодня мне на съемку «Смертельных иллюзий», я становилась счастливой, - рассказала исполнительница роли ассистентки Кати Аглая Тарасова. - Невероятно профессиональная команда работала над картиной. Режиссер Олег Асадулин тонко чувствует каждого артиста, слышит его. Работа получилась очень честной, открытой, искренней. При этом, как зритель, я уверена, что этот фильм по-настоящему для большого экрана».

Лента «Смертельные иллюзии» выйдет в российский прокат 11 июня.
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Смертельные иллюзии

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Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых фотографии
Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых фотографии
Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых фотографии
Андрей Бурковский, Данила Якушев и Павел Чинарёв изображают братьев Сафроновых фотографии
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