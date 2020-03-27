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Министерство культуры простит кинодолжников из-за карантина

27 марта
2020 год

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27 марта 2020
Министерство культуры не будет штрафовать кинематографистов, которые, взяв деньги у ведомства и Фонда кино, не смогли запустить производство своих проектов этой весной из-за карантина. Такой вывод следует из интервью ТАСС министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Мы будем заново пересматривать календарно-постановочные планы. Многие из кинокомпаний собирались снимать через год, и сейчас как раз время предподготовки, кастинга, выбора локации. Достаточно времени для этого. С теми кинокомпаниями, которые сейчас находятся в непосредственном запуске, мы будем работать. В принципе, весь календарный план в департамент кинематографии и в Фонд кино должен быть представлен единожды в изменённом виде. Это форс-мажор, мы это прекрасно понимаем и будем учитывать. Но мы не сможем семь лет подряд любые случайности или халатность на съёмочной площадке объяснять форс-мажором весны 2020 года. Нельзя всё валить на коронавирус. Нам нужно сейчас все законтрактованные проекты и со стороны департамента кинематографии, и со стороны Фонда кино пересмотреть», — цитирует агентство Любимову.


Министр прокомментировала и ситуацию с отменёнными или перенесёнными кинорелизами: «В последнее время рынок регулируется самостоятельно. Мы ни один релиз не перенесли, не было такого, чтобы мы не дали прокатные удостоверения. Продюсеры сами принимают решения. Теперь, когда крупные релизы передвинуты, все мы говорим о том, что должна быть полная консолидация, единое решение, чтобы не было давки в тот момент, когда ситуация нормализуется. Но вы знаете, что с этим столкнулся весь мир. Конечно, это будет проблемой, потому что перенеслись на неопределённые сроки американские большие картины, всё началось с "Джеймса Бонда". Я думаю, что это будет такой очень аккуратной корректировкой. И без всякого коронавируса у нас порой случались релизы, которые четыре-пять раз прыгали в течение полутора лет. А теперь будем думать, что делать дальше».

Ольга Любимова также рассказала о том, что на портале «Культура.РФ» появилось «расписание онлайн-трансляций культурных событий. Это целая афиша, формировать которую будут учреждения культуры со всей России. Мы уже направили им соответствующие рекомендации. По сути, создаётся первый единый каталог, объединяющий расписание предстоящих онлайн-мероприятий в сфере культуры».
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