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Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение»

28 марта
2020 год

Новости кино >>
28 марта 2020
Вышла новая серия «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта Кино-Театра.Ру и телеканала «Продвижение» об истории мирового кинематографа. В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и её гость – популяризатор медицины и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов обсудили фильм Стивена Содерберга «Заражение».



Вышедшая в 2011 году картина известного режиссёра рассказывает о вымышленных событиях, произошедших в мире после вспышки вирусной инфекции. «Заражение» заслужило славу одного из лучших и наиболее реалистичных фильмов про эпидемии. Собрав звёздную плеяду артистов – Гвинет Пэлтроу, Мэтта Дэймона, Джуда Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр и многих других – лента стала невероятно актуальной в 2020-м в связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19. В большинстве онлайн кинотеатров мира фильм уже второй месяц входит в топ-5 самых просматриваемых.

Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение»
фото: кадр из фильма «Заражение»

Алексей Водовозов проанализировал, насколько приближено к действительности изображение работы современных эпидемиологов, рассказал о допущениях и ошибках, совершённых авторами фильма, и поделился своими соображениями относительно распространения COVID-19. «Когда только начиналась история с коронавирусом, нарезки из этого фильма использовались в качестве якобы съёмок с мест событий как то, что происходит сейчас в Китае и Гонконге. Даже такие крупные информационные агентства, как CNN и Russia Today, публиковали их у себя как оригинал», – рассказывает Водовозов. По его словам, он показывал этот фильм во время своих лекций задолго до начала эпидемии коронавируса, потому что его можно назвать «руководством к действию в ситуации эпидемии».

Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Цель не в том, чтобы «разнести» тот или иной фильм, а сделать его поводом узнать больше о конкретной эпохе, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину. Ранее в проекте разбирали такие киноленты как «Последнее королевство», «Плоть и кровь», «Парк юрского периода» и другие.
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Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение» фотографии
Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение» фотографии
Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение» фотографии
Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение» фотографии
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