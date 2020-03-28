Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение»

Вышла новая серия «Деконструкции» – просветительского онлайн-проекта Кино-Театра.Ру и телеканала «Продвижение» об истории мирового кинематографа. В этот раз ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и её гость – популяризатор медицины и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов обсудили фильм Стивена Содерберга «Заражение».
Вышедшая в 2011 году картина известного режиссёра рассказывает о вымышленных событиях, произошедших в мире после вспышки вирусной инфекции. «Заражение» заслужило славу одного из лучших и наиболее реалистичных фильмов про эпидемии. Собрав звёздную плеяду артистов – Гвинет Пэлтроу, Мэтта Дэймона, Джуда Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр и многих других – лента стала невероятно актуальной в 2020-м в связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19. В большинстве онлайн кинотеатров мира фильм уже второй месяц входит в топ-5 самых просматриваемых.
фото: кадр из фильма «Заражение»
Алексей Водовозов проанализировал, насколько приближено к действительности изображение работы современных эпидемиологов, рассказал о допущениях и ошибках, совершённых авторами фильма, и поделился своими соображениями относительно распространения COVID-19. «Когда только начиналась история с коронавирусом, нарезки из этого фильма использовались в качестве якобы съёмок с мест событий как то, что происходит сейчас в Китае и Гонконге. Даже такие крупные информационные агентства, как CNN и Russia Today, публиковали их у себя как оригинал», – рассказывает Водовозов. По его словам, он показывал этот фильм во время своих лекций задолго до начала эпидемии коронавируса, потому что его можно назвать «руководством к действию в ситуации эпидемии».
Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Цель не в том, чтобы «разнести» тот или иной фильм, а сделать его поводом узнать больше о конкретной эпохе, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину. Ранее в проекте разбирали такие киноленты как «Последнее королевство», «Плоть и кровь», «Парк юрского периода» и другие.