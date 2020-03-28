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Новости кино Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона» Актёр планирует сыграть главную роль в адаптации культовой компьютерной игры Dragon's Lair.

Новости кино Из-за пандемии временно изменены правила «Золотого глобуса» Теперь в премии смогут принять участие фильмы, не выходившие в прокат.

Лайфстайл 23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж Актриса решила не откладывать бракосочетание из-за пандемии

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Спутник телезрителя «По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем В ночь с 27 на 28 марта, 01:05, СТС