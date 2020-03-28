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Из-за пандемии временно изменены правила «Золотого глобуса»

28 марта
2020 год

Новости кино >>
28 марта 2020
В связи с пандемией коронавируса нового типа Голливудская ассоциация иностранной прессы временно изменит регламент премии «Золотой глобус». Согласно THR, бороться за награды смогут фильмы, не выходившие в прокат.

Уточняется, что картины «могут быть выпущены сначала в телевизионном формате (например, потоковым сервисом, кабельным каналом, эфирным каналом и т. д.)». Данная процедура отбора носит временный характер и будет действовать «с 15 марта по 30 апреля 2020 года». Впрочем, в случае неблагоприятной обстановки её продлят.

Из-за пандемии временно изменены правила «Золотого глобуса»
фото: vox.com

Подлежит отмене и официальный просмотр фильмов-претендентов с участием не менее 90 членов Ассоциации. Вместо этого студии в назначенный срок должны обеспечить выборщиков цифровыми просмотровыми копиями, дабы они оценили их не выходя из дома.

«HFPA будет продолжать оценивать влияние эпидемии COVID-19 на распространение кино- и телевизионных фильмов и может продлить действие новых правил присуждения премии "Золотой глобус" и/или может внести другие временные изменения в эти правила, если сочтёт это целесообразным в будущем», — цитирует издание заявление Ассоциации.
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