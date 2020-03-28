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Netflix закрыл «Мессию» после первого сезона

28 марта
2020 год

Новости кино >>
28 марта 2020
Политический триллер Майкла Петрони «Мессия» с Мишель Монахэн в главной роли не будет продлён на второй сезон, уверяет The Hollywood Reporter.

Netflix закрыл «Мессию» после первого сезона
фото: Netflix

Новое десятисерийное телешоу, вышедшее 1 января на потоковом сервисе Netflix, повествует об агенте ЦРУ Еве Геллер (Монахэн), которая пытается выяснить, кем является некий Аль-Масих (Мехди Дехби). Его последователи утверждают, что он воплощает собой второе пришествие Христа.

Источник THR сообщает, что к закрытию сериала Netflix могла подтолкнуть пандемия коронавируса, поскольку в нём принимали участие иностранные актёры, а съёмки проходили в нескольких странах.
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