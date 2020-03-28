Netflix закрыл «Мессию» после первого сезона

Политический триллер Майкла Петрони
«Мессия
» с Мишель Монахэн
в главной роли не будет продлён на второй сезон, уверяет The Hollywood Reporter
.
Новое десятисерийное телешоу, вышедшее 1 января на потоковом сервисе Netflix, повествует об агенте ЦРУ Еве Геллер (Монахэн), которая пытается выяснить, кем является некий Аль-Масих (Мехди Дехби
). Его последователи утверждают, что он воплощает собой второе пришествие Христа.
Источник THR
сообщает, что к закрытию сериала Netflix могла подтолкнуть пандемия коронавируса, поскольку в нём принимали участие иностранные актёры, а съёмки проходили в нескольких странах.