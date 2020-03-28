Netflix закрыл «Мессию» после первого сезона

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Теперь в премии смогут принять участие фильмы, не выходившие в прокат.

27 марта

Министерство культуры простит кинодолжников из-за карантина

Однако ведомство не сможет «семь лет подряд любые случайности или халатность на съёмочной площадке объяснять форс-мажором весны 2020 года».