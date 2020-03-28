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Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»

28 марта
2020 год

Новости кино >>
28 марта 2020
Райан Рейнольдс планирует сыграть главную роль и выступить продюсером адаптации культовой компьютерной игры Dragon's LairЛогово дракона»). Права на экранизацию приобрёл Netflix, уточняет THR.

Сценарий к фильму напишут Дэн и Кевин ХейгменыЛего. Фильм»). Помимо Рейнольдса, продюсерская команда состоит из Роя Ли, Тревора Энгельсона, Гари Голдмана, Джона Помероя и создателя игры Дона Блата. Последний пять лет назад объявил о планах снять мультфильм по своему детищу, и, похоже, его идея воплотится в жизнь в виде игровой картины с использованием анимации.

Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»
фото: joblo.com

По сюжету аркады прекрасный принц должен освободить похищенную драконом принцессу из замка, изобилующего всевозможными тварями и ловушками.

Оригинал был выпущен в 1983-м компанией Cinematronics в виде игрового автомата, использовавшего LaserDisc для проигрывания анимации, которую создал бывший аниматор компании Walt Disney Дон Блат. Пионера QTE портировали для множества платформ, и у него появилось несколько сиквелов и анимационный сериал.
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Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона» фотографии
Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона» фотографии
Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона» фотографии
Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона» фотографии
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