Райан Рейнольдс отправится в «Логово дракона»

Райан Рейнольдс
планирует сыграть главную роль и выступить продюсером адаптации культовой компьютерной игры Dragon's Lair
(«Логово дракона
»). Права на экранизацию приобрёл Netflix, уточняет THR
.
Сценарий к фильму напишут Дэн
и Кевин Хейгмены
(«Лего. Фильм
»). Помимо Рейнольдса, продюсерская команда состоит из Роя Ли
, Тревора Энгельсона
, Гари Голдмана
, Джона Помероя
и создателя игры Дона Блата
. Последний пять лет назад объявил
о планах снять мультфильм по своему детищу, и, похоже, его идея воплотится в жизнь в виде игровой картины с использованием анимации.
По сюжету аркады прекрасный принц должен освободить похищенную драконом принцессу из замка, изобилующего всевозможными тварями и ловушками.
Оригинал был выпущен в 1983-м компанией Cinematronics в виде игрового автомата, использовавшего LaserDisc для проигрывания анимации, которую создал бывший аниматор компании Walt Disney Дон Блат. Пионера QTE портировали для множества платформ, и у него появилось несколько сиквелов и анимационный сериал.