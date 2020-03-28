Райан Гослинг воплотит астронавта в экранизации книги автора «Марсианина»

Райан Гослинг
спустя пару лет после фильма «Человек на Луне
» вновь наденет костюм астронавта, уверяет Variety
.
Актёру предстоит сыграть главную роль в экранизации нового романа автора «Марсианина
» Энди Вейра
, которую сам же спродюсирует. В настоящий момент студия MGM ведёт переговоры по приобретению прав на адаптацию.
Книга Вейра Project Hail Mary
, запланированная к публикации весной 2021 года, повествует об астронавте, который должен спасти мир несмотря на то, что заперт в одиночестве на космическом корабле.