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Райан Гослинг воплотит астронавта в экранизации книги автора «Марсианина»

28 марта
2020 год

Новости кино >>
28 марта 2020
Райан Гослинг спустя пару лет после фильма «Человек на Луне» вновь наденет костюм астронавта, уверяет Variety.

Райан Гослинг воплотит астронавта в экранизации книги автора «Марсианина»
фото: dailymail.co

Актёру предстоит сыграть главную роль в экранизации нового романа автора «Марсианина» Энди Вейра, которую сам же спродюсирует. В настоящий момент студия MGM ведёт переговоры по приобретению прав на адаптацию.

Книга Вейра Project Hail Mary, запланированная к публикации весной 2021 года, повествует об астронавте, который должен спасти мир несмотря на то, что заперт в одиночестве на космическом корабле.
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