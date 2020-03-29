«Ищейка» с Анной Банщиковой вернётся к зрителям 6 апреля

Премьера четвёртого сезона «Ищейки
» с Анной Банщиковой
состоится на Первом с 6 по 9 апреля в 21.30, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету продолжения популярного детектива, созданного на основе известного формата The Closer
, проходит более двух лет с того момента, как подполковник Александра Кушнир (Банщикова) отошла от дел и с головой погрузилась в семейный быт. Теперь Александра ─ счастливая мать маленького Миши (играет дочь актрисы Маша) и жена Бориса (Макогон). И всё же, до безумия любя семью, Александра всё чаще не находит себе места без работы. Ежедневно распутывать самые сложные дела и одновременно ухаживать за ребёнком – непосильная задача даже для опытного следователя, но Александра готова рискнуть. Она ещё не подозревает, что на её горизонте вновь возникнет человек из прошлого, который теперь будет неотступно следовать за каждым её шагом.
По словам Анны Банщиковой, «будем наблюдать, как она с этим справляется, как она пытается успеть между работой и ребенком. Это такая узнаваемая штука для многих женщин сейчас, которые очень много работают, и у которых нет личного времени, пространства, они должны успеть и дома, и в семье; это, я думаю, будет очень любопытно... Практически невозможно двухлетнего чужого ребёнка заставить, чтобы он называл тебя мамой – ещё труднее, чтобы это звучало так тепло, поэтому снимается моя дочь. И это была идея Дмитрия Владимировича, чтобы Маша сыграла мальчика».
«Хочу выразить слова глубокой благодарности и признательности человеку, который не только создал телесериал "Ищейка", но и привёл его к победе – режиссёру Дмитрию Брусникину. К сожалению, его больше нет с нами. Хочу отметить, что история "Ищейки" – подполковника полиции Александры Кушнир, будет продолжена на том высочайшем уровне, который Дмитрий Владимирович изначально задал этому проекту. Работу над сериалом в качестве исполнительного продюсера продолжит сын Дмитрия Брусникина – Филипп Брусникин», –
подчеркнул продюсер Влад Ряшин.
За постановку четвёртого сезона отвечает Андрей Головков
, работавший над «Молодёжкой
». «Атмосфера не сменилась, атмосфера существует. Но добавили должное количество экшена. Погружаем нашу героиню во всевозможные такие отвязные, отрывные ситуации в виде залезания на всевозможные вышки, спуски, обрывы», –
рассказал режиссёр-постановщик.
Продюсер Дарья Лаврова
уверяет, что «Андрей Головков сумел очень тактично, с огромным уважением и пиететом к Дмитрию Брусникину, который был душой и сердцем сериала, подхватить знамя нашего проекта. Режиссёр понимает, что нужно обязательно сохранить юмор, лёгкость, солнечность и уникальный стиль "Ищейки". Андрей также сумел привнести в сюжет что-то личное, искреннее и светлое».
Сценаристы снова удивят поклонников телефильма, украсив сюжетную линию неожиданными поворотами и новыми персонажами. Только место съемок останется прежним: Геленджик. «Колоритные люди, вкусная местная кухня, прекрасные набережные и ласковые горы – всё это можно увидеть в каждой серии. Наша прекрасная героиня, по сюжету коренная москвичка, приезжает в этот городок и влюбляется в него навсегда. И она одна из тех женщин, которым удаётся найти своё личное счастье под южным солнцем, воплотить мечту. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов наших проверенных временем партнёров, местных профессионалов кинопроизводства! Работа и отношение коллег каждый раз убеждают нас в том, что мы не ошиблись с выбором локации. Работать с такой командой ─ большое удовольствие. Это надёжные, а главное ─ очень небезразличные люди», ─
говорит Дарья Лаврова.
Работать актёрам приходилось в достаточно жёстких условиях — море рядом, но не искупаться. Например, сцену застолья со всевозможными местными съедобными яствами: арбузами, сырами и, конечно, черноморской барабулькой снимали в жару за 30 градусов. Из-за палящего солнца менять реквизит приходится достаточно часто. «Работали в поте лица в прямом смысле, —
вспоминает исполнитель роли Бориса Ненашева Александр Макогон. — Мы очень благодарны Геленджику и всем его жителям, потому что мы и правда здесь уже как местные».
Зрителям предстоит в будущем ещё одна встреча с полюбившимися героями, поскольку в феврале завершились съёмки пятого сезона сериала.