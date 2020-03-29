Создатель трейлеров «Аванпоста» и «Гоголя» Вадим Ломзин научит монтажу школьников

Работавший над трейлерами «Гоголя
», «Аванпоста
» и «Полицейского с Рублёвки. Новогоднего беспредела
» Вадим Ломзин
стал ментором образовательного онлайн-курса «Прямая склейка
», запущенного ТВ-3 в социальной сети ВКонтакте
.
Согласно пресс-службе телеканала, курс научит основам и нюансам видеомонтажа в программе Adobe Premier Pro. Направлен он на «ликвидацию карантинного тунеядства среди старшеклассников, студентов и кидалтов»
, но идеально подойдёт всем, кто в эти дни сидит дома в самоизоляции и размышляет, как потратить освободившееся время с пользой.
Вадим Ломзин трудится режиссёром монтажа в промоотделе ТВ-3. В его портфолио, помимо вышеназванных работ, также входят трейлеры и видеоролики для сериалов «Эпидемия
» и «Обычная женщина
», шоу «Последний герой
» и других проектов канала. Кроме того, Вадим занимался монтажом клипа на песню Fine Майка Шиноды
из саундтрека к «Аванпосту».
Авторский курс будет состоять из десяти видеоуроков, доступных подписчикам группы ТВ-3 в социальной сети «ВКонтакте». Ломзин расскажет об устройстве Adobe Premier Pro и настройках программы, поделится своими приёмами и наработками, разберёт принципы своих работ и в конце предложит зрителям самостоятельно смонтировать собственный проморолик.