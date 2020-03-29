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Создатель трейлеров «Аванпоста» и «Гоголя» Вадим Ломзин научит монтажу школьников

29 марта
2020 год

Новости кино >>
29 марта 2020
Работавший над трейлерами «Гоголя», «Аванпоста» и «Полицейского с Рублёвки. Новогоднего беспредела» Вадим Ломзин стал ментором образовательного онлайн-курса «Прямая склейка», запущенного ТВ-3 в социальной сети ВКонтакте.

Согласно пресс-службе телеканала, курс научит основам и нюансам видеомонтажа в программе Adobe Premier Pro. Направлен он на «ликвидацию карантинного тунеядства среди старшеклассников, студентов и кидалтов», но идеально подойдёт всем, кто в эти дни сидит дома в самоизоляции и размышляет, как потратить освободившееся время с пользой.

Создатель трейлеров «Аванпоста» и «Гоголя» Вадим Ломзин научит монтажу школьников
фото: vk.com

Вадим Ломзин трудится режиссёром монтажа в промоотделе ТВ-3. В его портфолио, помимо вышеназванных работ, также входят трейлеры и видеоролики для сериалов «Эпидемия» и «Обычная женщина», шоу «Последний герой» и других проектов канала. Кроме того, Вадим занимался монтажом клипа на песню Fine Майка Шиноды из саундтрека к «Аванпосту».

Авторский курс будет состоять из десяти видеоуроков, доступных подписчикам группы ТВ-3 в социальной сети «ВКонтакте». Ломзин расскажет об устройстве Adobe Premier Pro и настройках программы, поделится своими приёмами и наработками, разберёт принципы своих работ и в конце предложит зрителям самостоятельно смонтировать собственный проморолик.
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