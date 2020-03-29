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В Интернете появились «Два бойца», «Небесный тихоход» и ещё 18 советских фильмов о войне

29 марта
2020 год

Новости кино >>
29 марта 2020
В связи с карантинными мерами Госфильмофонд России выложил в открытый доступ на своём YouTube-канале 20 художественных фильмов 1943–1989 годов о Великой Отечественной войне в хорошем качестве. Как уточняет пресс-служба ГФФ, посвящённый 75-й годовщине Победы проект изначально был предназначен для отечественных кинотеатров.

В Интернете появились «Два бойца», «Небесный тихоход» и ещё 18 советских фильмов о войне
фото: пресс-служба Госфильмофонда

В рамках акции были оцифрованы следующие кинокартины из коллекции Госфильмофонда России: «Великий перелом», «Ты помнишь», «Звезда», «Молодая гвардия», «Небесный тихоход», «Перед рассветом», «Грозные ночи», «Любой ценой», «Здесь твой фронт», «Назначаешься внучкой», «Отряд специального назначения», «Железное поле», «Сын полка», «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны», «Жди меня», «Рядовой Александр Матросов», «Охота на единорога», «Сильные духом» и «И ты увидишь небо».

Проект, созданный при поддержке Министерства культуры, предоставлял кинотеатрам и сельским домам культуры бесплатный контент в формате DCP. С декабря 2019-го по март 2020-го в нём приняли участие не только российские кинозалы, но и зарубежные площадки – заявки на фильмы приходили из Италии, Великобритании, Греции, Македонии и Австралии. Госфильмофондом было передано почти 3,5 тысячи фильмов для бесплатных показов. Но в связи с закрытием большинства кинозалов акция вышла в Интернет. С 24 марта картины появились на YouTube-канале ГФФ и доступны для широкой аудитории.
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В 6 часов вечера после войныВеликий переломГрозные ночиДва бойцаЖди меняЖелезное полеЗвездаЗдесь твой фронтИ ты увидишь небоЛюбой ценойМолодая гвардияНазначаешься внучкойНебесный тихоходОтряд специального назначенияОхота на ЕдинорогаПеред рассветомРядовой Александр МатросовСильные духомСын полкаТы помнишь

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«Жди меня»
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