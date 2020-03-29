В Интернете появились «Два бойца», «Небесный тихоход» и ещё 18 советских фильмов о войне

В связи с карантинными мерами Госфильмофонд России выложил в открытый доступ на своём YouTube-канале 20 художественных фильмов 1943–1989 годов о Великой Отечественной войне в хорошем качестве. Как уточняет пресс-служба ГФФ, посвящённый 75-й годовщине Победы проект изначально был предназначен для отечественных кинотеатров.
Проект, созданный при поддержке Министерства культуры, предоставлял кинотеатрам и сельским домам культуры бесплатный контент в формате DCP. С декабря 2019-го по март 2020-го в нём приняли участие не только российские кинозалы, но и зарубежные площадки – заявки на фильмы приходили из Италии, Великобритании, Греции, Македонии и Австралии. Госфильмофондом было передано почти 3,5 тысячи фильмов для бесплатных показов. Но в связи с закрытием большинства кинозалов акция вышла в Интернет. С 24 марта картины появились на YouTube-канале ГФФ и доступны для широкой аудитории.