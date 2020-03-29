Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Конкурс кинодебютов Фонда Сокурова получил поддержку «Пионера»

29 марта
2020 год

Новости кино >>
29 марта 2020
Кинокомпания «Пионер» стала генеральным партнёром Федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. О его старте недавно объявил Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».


Как сообщает пресс-служба «Пионера», глобальной целью проекта является развитие кинопроизводства в регионах России, а также развитие кинопроката в отдалённых от центра городах. Для участия приглашаются начинающие кинематографисты со всей страны, сценарные заявки которых пройдут три этапа оценки. Организаторы принимают сценарии полнометражных игровых фильмов до 15 апреля: 45 работ войдут в сценарный и режиссёрский резерв Фонда, 15 заявок попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм», а один победитель получит поддержку в съёмках дебюта. Съёмки фильма под художественным руководством Александра Сокурова начнутся уже в 2020-м. Команда фонда обеспечит лауреата всеми техническими, художественными и кадровыми ресурсами. А кинокомпания «Пионер» обеспечит фильм маркетинговой и дистрибьюторской поддержкой.

Конкурс планируется как ежегодный, в самое ближайшее время будут объявлены имена жюри. Критерии отбора победителей можно найти на официальном сайте «Примера интонации», следить за новостями можно в социальных сетях «Пионера» и на страницах партнёров.

Ранее «Пионер» выпустил в кинотеатральный прокат дебютные фильмы начинающих кинематографистов, которые появились при поддержке Фонда: «Тесноту» Кантемира Балагова и «Мальчика русского» Александра Золотухина, выпущенного совместно с «Ленфильмом».
версия для печати
Ссылки по теме
Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова
персоны
Кантемир БалаговАлександр ЗолотухинАлександр Сокуров
фильмы
Мальчик русскийТеснота

анонс

Скорбим

Илья Рубинштейн
25 марта ушел из жизни сценарист Илья Рубинштейн.
Сергей Смирнов
25 марта ушёл из жизни актёр Сергей Смирнов.
Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.
Стюарт Гордон
24 марта ушел из жизни режиссер Стюарт Гордон.
Анатолий Мокренко
24 марта ушёл из жизни актёр, оперный певец Анатолий Мокренко.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Станислав Говорухин
Екатерина Гулякова
Кирилл Жандаров
Наталья Иохвидова
Борис Романов
Валерий Смирнов (III)
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Брендан Глисон
Пётр Гловацкий
Кристофер Ламберт
Рольф Лассгорд
Люси Лоулесс
Теренс Хилл
Аннабелла Шиорра
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
10 свиданий
комедия, мелодрама
США, 2020
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Киборг
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2020
Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен