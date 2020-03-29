Конкурс кинодебютов Фонда Сокурова получил поддержку «Пионера»

Кинокомпания «Пионер» стала генеральным партнёром Федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. О его старте недавно объявил
Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».
Как сообщает пресс-служба «Пионера», глобальной целью проекта является развитие кинопроизводства в регионах России, а также развитие кинопроката в отдалённых от центра городах. Для участия приглашаются начинающие кинематографисты со всей страны, сценарные заявки которых пройдут три этапа оценки. Организаторы принимают сценарии полнометражных игровых фильмов до 15 апреля: 45 работ войдут в сценарный и режиссёрский резерв Фонда, 15 заявок попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм», а один победитель получит поддержку в съёмках дебюта. Съёмки фильма под художественным руководством Александра Сокурова
начнутся уже в 2020-м. Команда фонда обеспечит лауреата всеми техническими, художественными и кадровыми ресурсами. А кинокомпания «Пионер» обеспечит фильм маркетинговой и дистрибьюторской поддержкой.
Конкурс планируется как ежегодный, в самое ближайшее время будут объявлены имена жюри. Критерии отбора победителей можно найти на официальном сайте «Примера интонации
», следить за новостями можно в социальных сетях «Пионера» и на страницах партнёров.
Ранее «Пионер» выпустил в кинотеатральный прокат дебютные фильмы начинающих кинематографистов, которые появились при поддержке Фонда: «Тесноту
» Кантемира Балагова
и «Мальчика русского
» Александра Золотухина
, выпущенного совместно с «Ленфильмом».