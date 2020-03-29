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Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого

29 марта
2020 год

Новости кино >>
29 марта 2020
В Кракове 29 марта скончался в возрасте 86 лет выдающийся польский композитор и дирижёр Кшиштоф Пендерецкий, сообщается на сайте Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, чьей главой является супруга музыканта Эльжбета Пендерецкая.

«После продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий — великий поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире. Он был почётным доктором нескольких десятков университетов, почётным членом важнейших художественных и научных академий, а также почётным профессором многих престижных художественных ВУЗов. Кавалер ордена Белого Орла, за своё творчество был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy», — говорится в сообщении.

Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого
фото: polityka.pl

Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в польском городе Дембица. С детства обучался игре на скрипке и фортепиано, а в гимназии создал собственный оркестр, где был одновременно и скрипачом, и дирижёром. Музыкальное образование продолжал в Кракове. Первый успех к нему пришёл в 1959-м после победы на всепольском конкурсе, а через год он получил за произведение «8'37''» награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию написал в 1973-м.

С кино связан с 1961-го. В частности, он написал музыку к таким картинам, как «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Хаса, «Люблю тебя, люблю» Алена Рене, «Одинокий голос человека» Александра Сокурова, киноальманах «Доминус» и «Катынь» Анджея Вайды. Композиции маэстро звучат в «Сиянии» Стэнли Кубрика, «Изгоняющем дьявола» Уильяма Фридкина, «Диких сердцем», «Внутренней империи» и «Твин Пиксе» Дэвида Линча, «Острове проклятых» Мартина Скорсезе, «Чёрном зеркале» и многих других.
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персоны
Анджей ВайдаСтэнли КубрикКшиштоф ПендерецкийАлен РенеВойцех Хас
фильмы
Внутренняя империяДикие сердцемДоминус (киноальманах)Изгоняющий дьяволаКатыньЛюблю тебя, люблюОдинокий голос человекаОстров проклятыхРукопись, найденная в СарагосеСияниеТвин ПиксЧёрное зеркало

фотографии >>
Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого фотографии
Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого фотографии
Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого фотографии
Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого фотографии
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