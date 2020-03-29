Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого

В Кракове 29 марта скончался в возрасте 86 лет выдающийся польский композитор и дирижёр Кшиштоф Пендерецкий
, сообщается на сайте Ассоциации имени Людвига ван Бетховена
, чьей главой является супруга музыканта Эльжбета Пендерецкая
.
«После продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий — великий поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире. Он был почётным доктором нескольких десятков университетов, почётным членом важнейших художественных и научных академий, а также почётным профессором многих престижных художественных ВУЗов. Кавалер ордена Белого Орла, за своё творчество был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy», —
говорится в сообщении.
Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в польском городе Дембица. С детства обучался игре на скрипке и фортепиано, а в гимназии создал собственный оркестр, где был одновременно и скрипачом, и дирижёром. Музыкальное образование продолжал в Кракове. Первый успех к нему пришёл в 1959-м после победы на всепольском конкурсе, а через год он получил за произведение «8'37''» награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию написал в 1973-м.
С кино связан с 1961-го. В частности, он написал музыку к таким картинам, как «Рукопись, найденная в Сарагосе
» Войцеха Хаса
, «Люблю тебя, люблю
» Алена Рене
, «Одинокий голос человека
» Александра Сокурова
, киноальманах «Доминус
» и «Катынь
» Анджея Вайды
. Композиции маэстро звучат в «Сиянии
» Стэнли Кубрика
, «Изгоняющем дьявола
» Уильяма Фридкина
, «Диких сердцем
», «Внутренней империи
» и «Твин Пиксе
» Дэвида Линча
, «Острове проклятых
» Мартина Скорсезе
, «Чёрном зеркале
» и многих других.