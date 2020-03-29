Не стало композитора Кшиштофа Пендерецкого

ревью

Ролики фильмов «Убийства в стиле Гойи» Две сыщицы берутся за расследование серии убийств в самом богатом районе Мадрида.

Спутник телезрителя «Веном»: Сам себе солитер 29 марта, 21:00, СТС

Ролики фильмов «Три капитана». Трейлер №3 Сумасшедший подрывник открывает охоту на троих бывших сослуживцев и их близких.

Ролики фильмов «Три капитана». Трейлер №2 Старый враг настигает трёх солдат-товарищей спустя десять лет.

Новости кино Конкурс кинодебютов Фонда Сокурова получил поддержку «Пионера» Кинокомпания стала генеральным партнёром «Регионального кино России».

Новости театра Спектакли региональных театров России покажут в сети В виртуальном туре программы «Большие гастроли» принимают участие постановки из Хабаровска, Калининграда, Иваново и других городов.

Новости кино Создатель трейлеров «Аванпоста» и «Гоголя» Вадим Ломзин научит монтажу школьников Образовательный онлайн-курс «Прямая склейка» будет состоять из десяти видеоуроков.