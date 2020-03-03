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Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта

3 марта
2020 год

Новости кино >>
3 марта 2020
На Первом канале 9 марта в 21:30 состоится премьера многосерийного фильма Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова «Магомаев» с Милошем Биковичем в заглавной роли. Компанию ему составят Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров, Александр Соколовский, Алёна Ивченко, Артём Волобуев, Никита Тарасов, Михаил Станкевич, Митя Лабуш, Маруся Климова, Софья Синицына, Алина Алексеева, Илья Резник и Мария Шалаева, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта
фото: пресс-служба Первого канала

Биографический фильм о суперзвезде советской эстрады сняли для Первого канала кинокомпания «Медиаслово» и «Амедиа». Действие развернётся в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра мгновенно пробегает искра, которая становится началом большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим несвободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюблённых. На этот раз в Париже.

По словам продюсера Данилы Шарапова, «это суперсложный, суперважный проект, мы им занимались шесть лет, сценарий писался четыре года вместе с вдовой Муслима Магомаева Тамарой Синявской. Магомаев — сверхзначимая фигура для России, всего постсоветского пространства, мы старались учесть это, но также стремились реализовать проект в современной форме.
Актёров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима Магомаева, выбирала сама Тамара Синявская. Многим казалось странным, что серб по происхождению (Милош Бикович) играет Муслима Магомаева, но такой выбор Синявская сделала сама в результате очень долгого отбора».

Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта
фото: пресс-служба Первого канала

«Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочное чувство. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая.
Милош во время подготовки уделял большое внимание мимике и жестам Мусилима Магомаева. Нам хочется показать не привычный для зрителя сценический образ Магомаева, а то, каким он был в жизни. Мне кажется, что мы имеем на это право. Всё-таки интересен внутренний мир этого прекрасного исполнителя, а на экране в документальных или хроникальных съёмках такого материала совсем немного.
Это музыкальный фильм, здесь звучат песни Магомаева, и мы даже использовали некоторые элементы мюзикла – например, у нас будут хореографические номера. Ещё зрители узнают в фильме Пахмутову и Добронравова, хотя они у нас в фильме и будут фигурировать под другими фамилиями. Также мы покажем Фурцеву Екатерину Алексеевну – министра культуры того времени – она всячески помогала карьере Муслима и очень его уважала», – отметил режиссёр Дмитрий Тюрин.

«Должен признаться, что до этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях. Сначала я отказался участвовать, мне даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним – к счастью, таких материалов достаточно. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера – например, в моменты гнева. Надеюсь, у нас получилось», – поведал о своей роли Милош Бикович.

Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта
фото: пресс-служба Первого канала

Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале прозвучат песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Синявской мы услышим песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и совместное исполнение Магомаева и Синявской. «В этих сценах я, конечно, не пою, – признался Бикович. – В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актёров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева. Я открыл для себя творчество Муслима Магометовича во время съёмок проекта и могу сказать, что каждая из его песен по-своему красива, но особенно я выделяю "Мелодию"».

«Роль Тамары Синявской вообще перевернула моё сознание – удивительно, как образ меняет человека. Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проекта. Каждый раз, когда мы были в кадре с Милошем – мы были нашими героями на все 100 процентов», – рассказала Ирина Антоненко.

Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта
фото: пресс-служба Первого канала

«Мою героиню зовут Лика, она – редактор на телевидении в музыкальной передаче и гражданская жена Муслима Магомаева. А если говорить современным языком, то можно сказать, что она ещё и продюсер Магомаева – всегда рядом с ним, занимается его концертами, договорами, – считает Светлана Устинова. – И, конечно, она безумно в него влюблена. Они были долго вместе, но через время он встретил свою настоящую любовь. Конечно, у моей героини был прототип, но, в целом, это некий художественный вымысел. При подготовке к съёмкам я читала биографию Магомаева – там описаны близкие ему женщины, я изучали их истории, плюс, для меня было важно донести всеобщую любовь, которая окутывала этого величайшего исполнителя. Моя Лика лишь рядом с ним, звезда – он, Муслим».

Съёмочная группа сериала работала не только в Москве, но и на родине Магомаева, в Баку. В одном из павильонов «Мосфильма» была выстроена декорация Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша). По архивным телематериалам была создана точная копия концертного зала. Реальных интерьеров того периода не осталось, поэтому всё было воссоздано – в том числе, и номер в гостинице «Россия», в котором Муслим долгое время жил. Премьерный показ пилотной серии «Магомаева» прошёл на втором российском фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове.

Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта
фото: пресс-служба Первого канала

По словам художника по гриму, у Милоша Биковича – сложный грим и парик. Каждый раз грим актёра занимал не меньше полутора часов, а причёску Магомаева воссоздали благодаря чёрному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени. Внешний вид Тамары Синявской в сериале был создан в элегантном стиле, все её наряды шились под заказ, а прототипом образа стала икона стиля Жаклин Кеннеди. Как вспоминает Светлана Устиновой, вместе со стилистами они разрабатывали один из самых модных образов в сериале – модницы Лики. Лика несёт дух времени: она была в богемных кругах, знала, что в моде за границей. В то время в Москве уже можно было достать многое – красивые костюмы, платья, плащи, даже ботфорты, яркий макияж, высокие прически. «Даже удивительно, где женщины того времени находили время, чтобы так потрясающе выглядеть. Какие-то мои костюмы сшили, а какие-то взяли в прокате у моей подруги – например, оригинальное платье Диор именно того времени. Я рада, что мне досталась роль такой модницы», – рассказывает Светлана.
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Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта фотографии
Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта фотографии
Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта фотографии
Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта фотографии
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