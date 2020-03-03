Премьера «Магомаева» с Милошем Биковичем состоится на Первом канале 9 марта

Биографический фильм о суперзвезде советской эстрады сняли для Первого канала кинокомпания «Медиаслово» и «Амедиа». Действие развернётся в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра мгновенно пробегает искра, которая становится началом большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим несвободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюблённых. На этот раз в Париже.
По словам продюсера Данилы Шарапова, «это суперсложный, суперважный проект, мы им занимались шесть лет, сценарий писался четыре года вместе с вдовой Муслима Магомаева Тамарой Синявской. Магомаев — сверхзначимая фигура для России, всего постсоветского пространства, мы старались учесть это, но также стремились реализовать проект в современной форме.
Актёров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима Магомаева, выбирала сама Тамара Синявская. Многим казалось странным, что серб по происхождению (Милош Бикович) играет Муслима Магомаева, но такой выбор Синявская сделала сама в результате очень долгого отбора».
фото: пресс-служба Первого канала
«Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочное чувство. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая.
Милош во время подготовки уделял большое внимание мимике и жестам Мусилима Магомаева. Нам хочется показать не привычный для зрителя сценический образ Магомаева, а то, каким он был в жизни. Мне кажется, что мы имеем на это право. Всё-таки интересен внутренний мир этого прекрасного исполнителя, а на экране в документальных или хроникальных съёмках такого материала совсем немного.
Это музыкальный фильм, здесь звучат песни Магомаева, и мы даже использовали некоторые элементы мюзикла – например, у нас будут хореографические номера. Ещё зрители узнают в фильме Пахмутову и Добронравова, хотя они у нас в фильме и будут фигурировать под другими фамилиями. Также мы покажем Фурцеву Екатерину Алексеевну – министра культуры того времени – она всячески помогала карьере Муслима и очень его уважала», – отметил режиссёр Дмитрий Тюрин.
«Должен признаться, что до этого проекта я немногое знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях. Сначала я отказался участвовать, мне даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним – к счастью, таких материалов достаточно. Но нам пришлось придумывать, как бы он выглядел в ситуациях, когда за ним не следила камера – например, в моменты гнева. Надеюсь, у нас получилось», – поведал о своей роли Милош Бикович.
фото: пресс-служба Первого канала
Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале прозвучат песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Синявской мы услышим песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и совместное исполнение Магомаева и Синявской. «В этих сценах я, конечно, не пою, – признался Бикович. – В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актёров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева. Я открыл для себя творчество Муслима Магометовича во время съёмок проекта и могу сказать, что каждая из его песен по-своему красива, но особенно я выделяю "Мелодию"».
«Роль Тамары Синявской вообще перевернула моё сознание – удивительно, как образ меняет человека. Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе – это магия проекта. Каждый раз, когда мы были в кадре с Милошем – мы были нашими героями на все 100 процентов», – рассказала Ирина Антоненко.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мою героиню зовут Лика, она – редактор на телевидении в музыкальной передаче и гражданская жена Муслима Магомаева. А если говорить современным языком, то можно сказать, что она ещё и продюсер Магомаева – всегда рядом с ним, занимается его концертами, договорами, – считает Светлана Устинова. – И, конечно, она безумно в него влюблена. Они были долго вместе, но через время он встретил свою настоящую любовь. Конечно, у моей героини был прототип, но, в целом, это некий художественный вымысел. При подготовке к съёмкам я читала биографию Магомаева – там описаны близкие ему женщины, я изучали их истории, плюс, для меня было важно донести всеобщую любовь, которая окутывала этого величайшего исполнителя. Моя Лика лишь рядом с ним, звезда – он, Муслим».
Съёмочная группа сериала работала не только в Москве, но и на родине Магомаева, в Баку. В одном из павильонов «Мосфильма» была выстроена декорация Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша). По архивным телематериалам была создана точная копия концертного зала. Реальных интерьеров того периода не осталось, поэтому всё было воссоздано – в том числе, и номер в гостинице «Россия», в котором Муслим долгое время жил. Премьерный показ пилотной серии «Магомаева» прошёл на втором российском фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам художника по гриму, у Милоша Биковича – сложный грим и парик. Каждый раз грим актёра занимал не меньше полутора часов, а причёску Магомаева воссоздали благодаря чёрному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени. Внешний вид Тамары Синявской в сериале был создан в элегантном стиле, все её наряды шились под заказ, а прототипом образа стала икона стиля Жаклин Кеннеди. Как вспоминает Светлана Устиновой, вместе со стилистами они разрабатывали один из самых модных образов в сериале – модницы Лики. Лика несёт дух времени: она была в богемных кругах, знала, что в моде за границей. В то время в Москве уже можно было достать многое – красивые костюмы, платья, плащи, даже ботфорты, яркий макияж, высокие прически. «Даже удивительно, где женщины того времени находили время, чтобы так потрясающе выглядеть. Какие-то мои костюмы сшили, а какие-то взяли в прокате у моей подруги – например, оригинальное платье Диор именно того времени. Я рада, что мне досталась роль такой модницы», – рассказывает Светлана.