Александра Никифорова приехала к Максиму Аверину в военный гарнизон

По сюжету идейная комсомолка Катя после окончания пединститута отправляется в военный гарнизон Солнечный к своему жениху, с которым знакома только по переписке. На месте выясняется, что Катя нарвалась на афериста, который выдавал себя за командира дивизии, а настоящий генерал Кузин никогда не слышал о Кате. По закону подлости их разговор слышит корреспондент местной газеты. То ли из вредности, то ли по ошибке журналист публикует совместный снимок Кати и генерала с подписью: «Комдив Кузин и его невеста Е. Петрова».
По словам Александра Баранова, ему «понравилось, что это простая история. События происходят в конце 70-х годов, а это очень светлое время. Люди были чище, а деньги тогда мало интересовали и никак не влияли на значимость человека. И герои нашего фильма – не убийцы и воры, а добродушные, толковые и где-то наивные люди... Мы отсмотрели множество актрис, но безрезультатно. И однажды я случайно увидел по телевизору отрывок из одного фильма и подумал: "Так это же как раз то, что нам нужно!". А потом выяснилось, что Саша Никифорова была у нас на пробах одной из первых, и к тому же прекрасно справилась. Я тогда в своём блокноте поставил ей сразу три плюса! Вот так удивительным образом всё и сошлось».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Новость о женитьбе комдива буквально обескураживает его маму Людмилу Васильевну (Нина Усатова), ведь она уверена, что сыночек только на службе серьёзный мужчина, а в жизни ни за что не справится без её советов! Неудивительно, что Катя сразу ей не нравится. Бойкая мамаша срочно подбирает для сына замену – знойную актрису местного театра Инессу (Екатерина Вуличенко). Не теряя ни минуты, красавица кидается в бой. Но в ответ на мамину опеку Кузин делает ход конём и публично объявляет Катю своей невестой. Безобидный розыгрыш быстро выходит из-под контроля и путает карты всем героям. Едва завязавшиеся романтические отношения Кати с капитаном Бочкиным (Евгений Морозов) оказываются под угрозой, ведь Бочкин – человек серьёзный и чувствует себя обманутым.
«Когда оформляли мой кабинет, реквизиторы расставляли вещи на столе под линейку, потому что Бочкин прячется за свои инструкции, – смеётся Морозов. – И даже говорит Бочкин дробно, отрывисто: "пам-пам-пам-пам". Он квадратный. Любовь его, конечно, сдвинет в сторону, но с невероятным скрипом».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Разлад Кати и Бочкина на руку только старшему прапорщику Ларисе Морозовой (Яна Крайнова), которая давно приглядела Бочкина на роль мужа. А больше всех опечалена помолвкой генерала начальница столовой Марина (Анна Якунина), тихо влюблённая в Кузина долгие годы. Удастся ли бравому Кузину справиться с этим коллективным помешательством на почве любви, которое проникло в гарнизон? И не закрутит ли его самого этот водевиль страстей?
«Мы с Аней Якуниной взялись за этот проект, потому что нам стало интересно сыграть такую историю взаимоотношений, когда настоящая любовь оказывается совсем рядом, а ты её не замечаешь, – рассказал Максим Аверин. – Это очень похоже на жизнь и называется "синдром отложенного счастья": ждёшь-ждёшь, а уже не за горами и финал…». Нежные отношения у Аверина и с его экранной мамашей. «С Максимом Авериным у нас взаимная любовь, – призналась Нина Усатова. – И мне кажется, что зритель поверит нам, сцены очень искренние у нас получаются. Так я чувствую внутренним барометром».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Создатели фильма бережно отнеслись к воспроизведению атмосферы 1970-х годов. Зрители старшего поколения легко узнают в кадрах яркие приметы времени. Художнику по костюмам Изольде Порхуновой удалось найти отрезы тканей у родственницы жены посла одной дружественной державы, бывшего в должности в те годы. «В одежде популярными были противоположные направления – хиппи, бохо, этно, диско, панк – и модницы смело комбинировали вещи в новых сочетаниях, – рассказывает художник. – Мужская мода 70-х не боялась обтягивающей одежды, ярких цветов и весёлых принтов. И главный атрибут женской моды обувь на платформе и каблуках перекочевала в мужской стиль. Это выглядело на мужчинах экстравагантно, но с учётом остальных деталей туалета весьма органично вписывалось в образ. Особенно хорошо такая обувь сочеталась с брюками-клёш, которые покорили и мужчин, и женщин, причём сильный пол носил не только тёмные, но и яркие цвета».
Многие актёры участвовали в создании стиля своих героев. «Роль всегда идёт от костюма, – поделилась Нина Усатова. – Надеваешь корсет и по-другому сидишь, говоришь, этикет другой, а в костюме нищенки всё полностью меняется. Внутреннее и внешнее друг другу помогают». Интересно, что костюмы для Людмилы Васильевны, героини Усатовой, шили по эскизам с фотографий её родной тёти, которая была женой офицера из военного городка.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В саундтреке «Невесты комдива» – песни из репертуара ансамблей «Самоцветы» и «Лейся, песня», которые погрузят зрителей в мир светлой ностальгии. Кроме известных композиций в фильме зритель услышит два новых произведения с интересной историей. Юная актриса Александра Каштанова, которая сыграла роль дочери комдива Кузина, сочинила песню, вдохновившись съёмками, а режиссёр Александр Баранов решил, что девушка должна спеть её в кадре.
Создателям пришлось уделить много сил, чтобы показать закрытый военный мир, во многом не похожий на гражданский. Консультантом на проекте стал заслуженный военный лётчик России в отставке Александр Кореньков, участвовавший в военных действиях в Афганистане и Чечне и возглавлявший отдел управления боевой подготовки ВВС. Оказалось, что многие актёры и сами соприкасались с военной темой в своём окружении. Максим Аверин рассказал, что много раз был в военных частях и видел военных лётчиков что называется «вблизи»: «Это не плакатный образ передовика производства, а именно те, кому неловко вылезать вперёд, но при этом они делают свою работу героически. Это люди, для которых служба – это жизнь». Александра Никифорова нашла главного советчика в своей семье: «Мой отец тридцать лет служил в главном узле связи Черноморского флота, а моя героиня Катя попадает именно в связь, становится телефонисткой на коммутаторе. По-моему, это прекрасное совпадение! И, кстати, совпадения на этом не заканчиваются, потому что по образованию моя Катя педагог и многое в ней я взяла от своей мамы».