Антонио Бандерас встретится с Натаном Дрейком

Антонио Бандерас
получил секретную роль в экранизации популярной серии игр Uncharted
, уверяет Variety
.
Натана Дрейка сыграет Том Холланд
, а Марк Уолберг
планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана. В картине также появятся София Тейлор Али
и Тати Габриэль
.
За постановку после череды замен в настоящий момент отвечает Рубен Фляйшер
. Последнюю версию сценария написали Арт Маркум
, Мэтт Холлоуэй
и Рэйф Джадкинс
. Релиз фильма «Неизведанное: Удача Дрейка
» запланирован на 5 марта 2021 года.