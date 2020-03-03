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Антонио Бандерас встретится с Натаном Дрейком

3 марта
2020 год

Новости кино >>
3 марта 2020
Антонио Бандерас получил секретную роль в экранизации популярной серии игр Uncharted, уверяет Variety.

Антонио Бандерас встретится с Натаном Дрейком
фото: amp.flipboard

Натана Дрейка сыграет Том Холланд, а Марк Уолберг планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана. В картине также появятся София Тейлор Али и Тати Габриэль.

За постановку после череды замен в настоящий момент отвечает Рубен Фляйшер. Последнюю версию сценария написали Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Рэйф Джадкинс. Релиз фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» запланирован на 5 марта 2021 года.
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Неизведанное: Удача Дрейка

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