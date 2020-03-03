Объявлен актёрский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, кто сыграет в перезапуске популярного молодёжного сериала «Сплетница
», основанного на серии романов Сесили фон Цигезар
. Согласно TVLine
, ключевые роли в телешоу получили Эмили Элин Линд
, Уитни Пик
, Эли Браун
, Джонатан Фернандес
и Джейсон Готэй
. Кристен Белл
будет задействована как рассказчица.
За перезапуск сериала, чей выход запланирован на новом стриминговом сервисе компании HBO Max, отвечает WarnerMedia. К своим персонажам могут вернуться Блейк Лайвли
, Лейтон Мистер
и другие звёзды оригинала, если примут приглашение продюсеров.
Зрителям поведают о событиях, развернувшихся через восемь лет после завершения оригинала, и новом поколении подростков из частной школы в Нью-Йорке. Создатели шоу сосредоточат своё внимание на том, как изменились за прошедшие годы социальные медиа и Большое яблоко. Как уточняет THR
, Линд воплотит образ Одри, которая начинает интересоваться жизнью за пределами своих долгосрочных отношений.