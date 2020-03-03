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Объявлен актёрский состав новой «Сплетницы»

3 марта
2020 год

Новости кино >>
3 марта 2020
Стало известно, кто сыграет в перезапуске популярного молодёжного сериала «Сплетница», основанного на серии романов Сесили фон Цигезар. Согласно TVLine, ключевые роли в телешоу получили Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандес и Джейсон Готэй. Кристен Белл будет задействована как рассказчица.


За перезапуск сериала, чей выход запланирован на новом стриминговом сервисе компании HBO Max, отвечает WarnerMedia. К своим персонажам могут вернуться Блейк Лайвли, Лейтон Мистер и другие звёзды оригинала, если примут приглашение продюсеров.

Зрителям поведают о событиях, развернувшихся через восемь лет после завершения оригинала, и новом поколении подростков из частной школы в Нью-Йорке. Создатели шоу сосредоточат своё внимание на том, как изменились за прошедшие годы социальные медиа и Большое яблоко. Как уточняет THR, Линд воплотит образ Одри, которая начинает интересоваться жизнью за пределами своих долгосрочных отношений.
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