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Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии

3 марта
2020 год

Новости кино >>
3 марта 2020
В Москве и ближайшем Подмосковье проходят съёмки полнометражной новогодней криминальной комедии «Убить босса» производства кинокомпании «Ника». Режиссёрское кресло фильма занимает Алексей Зотов, он же написал сценарий. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

По словам режиссёра, работа над сценарием шла на протяжении нескольких лет, и писался он в разных уголках мира: «начал писать в России, в Голландии вносил правки, в Штатах довожу до ума последний драфт».

Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии
фото: пресс-служба фильма

Зрителям поведают о трёх друзьях: блюстительнице порядка из ДПС Нике (Мария Арнаут), семьянине-маркетологе Стасе (Роман Попов) и продавце детских игрушек Тёмыче (Антон Шурцов). Они решают устроить себе на Новый год подарок — расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства.

В картине также снимаются Вячеслав Манучаров, Дмитрий Ендальцев, Фёдор Лавров, Маруся Климова, Артём Башенин, Мария Палей, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков, Александр Обласов и Айсурат Шаманова, выступающая генеральным продюсером фильма.
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персоны
Мария АрнаутАртем БашенинДмитрий ЕндальцевМаруся КлимоваДмитрий КуличковФёдор ЛавровВячеслав МанучаровАлександр ОбласовМария ПалейРоман ПоповИгорь ХрипуновАнтон Шурцов
фильмы
Убить босса

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Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии фотографии
Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии фотографии
Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии фотографии
Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии фотографии
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