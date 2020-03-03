Маруся Климова и Вячеслав Манучаров снимаются в новогодней криминальной комедии

В Москве и ближайшем Подмосковье проходят съёмки полнометражной новогодней криминальной комедии «Убить босса» производства кинокомпании «Ника». Режиссёрское кресло фильма занимает Алексей Зотов, он же написал сценарий. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
По словам режиссёра, работа над сценарием шла на протяжении нескольких лет, и писался он в разных уголках мира: «начал писать в России, в Голландии вносил правки, в Штатах довожу до ума последний драфт».
фото: пресс-служба фильма
Зрителям поведают о трёх друзьях: блюстительнице порядка из ДПС Нике (Мария Арнаут), семьянине-маркетологе Стасе (Роман Попов) и продавце детских игрушек Тёмыче (Антон Шурцов). Они решают устроить себе на Новый год подарок — расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства.