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Писатель Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет

30 марта
2020 год

Новости кино >>
30 марта 2020
29 марта в Москве в возрасте 96 лет скончался советский и российский писатель и сценарист Юрий Бондарев. Об этом ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.

Писатель Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет
фото: rg.ru

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске (ныне Оренбургская область). С 1931 года его семья проживала в Москве. В школьные годы Юрий Бондарев вместе с одноклассниками издавал рукописный литературный журнал, в котором размещались сочиненные ими рассказы и стихи. В марте 1942 года его призвали на военную службу, и, завершив ускоренный курс, он получил звание сержанта и был направлен на Сталинградский фронт. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.

В 1946 году будущий писатель поступил в Литературный институт им. Горького, где учился на семинаре Константина Паустовского. В 1949 году, будучи студентом третьего курса, Бондарев напечатал свой первый рассказ — «В пути». Его дебютом в области крупных прозаических форм стала военная повесть «Юность командиров» (1956).

Писатель Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет
фото: журнальныймир.рф

По сценариям и литературным произведениям Юрия Бондарева, посвященным темам войны и послевоенной жизни, были сняты такие художественные фильмы как «Последние залпы» Леона Саакова, «49 дней» Генриха Габая, «Тишина» Владимира Басова, «Освобождение» и «Трагедия века» Юрия Озерова, «Горячий снег» Гавриила Егиазарова, «Берег» Александра Алова, «Батальоны просят огня» Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова и «Выбор» Владимира Наумова.

Юрий Бндарев был членом Союза кинематографистов РФ. В 1970-е за сценарии к фильмам он стал лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых. В 1991-1994 годах Бондарев являлся председателем правления Союза писателей России. Он был удостоен Международной премии им. Шолохова в области литературы и искусства, Большой литературной премии России, а также отмечен наградой на «Ясной поляне». Его проза переведена на 70 языков.
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