Писатель Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет

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Ролики фильмов «Клевер желаний». Трейлер на украинском языке Молодая семья преодолевает кризис отношений, приютив троих детей.

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Лайфстайл «Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина Актриса заметила, что не все серьезно относятся к карантину.