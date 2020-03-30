Писатель Юрий Бондарев умер в возрасте 96 лет

29 марта в Москве в возрасте 96 лет скончался советский и российский писатель и сценарист Юрий Бондарев. Об этом ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.
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Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске (ныне Оренбургская область). С 1931 года его семья проживала в Москве. В школьные годы Юрий Бондарев вместе с одноклассниками издавал рукописный литературный журнал, в котором размещались сочиненные ими рассказы и стихи. В марте 1942 года его призвали на военную службу, и, завершив ускоренный курс, он получил звание сержанта и был направлен на Сталинградский фронт. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.
В 1946 году будущий писатель поступил в Литературный институт им. Горького, где учился на семинаре Константина Паустовского. В 1949 году, будучи студентом третьего курса, Бондарев напечатал свой первый рассказ — «В пути». Его дебютом в области крупных прозаических форм стала военная повесть «Юность командиров» (1956).
Юрий Бндарев был членом Союза кинематографистов РФ. В 1970-е за сценарии к фильмам он стал лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых. В 1991-1994 годах Бондарев являлся председателем правления Союза писателей России. Он был удостоен Международной премии им. Шолохова в области литературы и искусства, Большой литературной премии России, а также отмечен наградой на «Ясной поляне». Его проза переведена на 70 языков.