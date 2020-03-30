Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Рэпер Дрейк спродюсирует сериал «48 законов власти»

30 марта
2020 год

Новости кино >>
30 марта 2020
Рэпер и продюсер Дрейк примет участие в создании сериала «48 законов власти» (48 Laws of Power) по одноименной книге Роберта Грина, сообщает The Hollywood Reporter.

Рэпер Дрейк спродюсирует сериал «48 законов власти»
фото: kleo.ru

Дрейк не только выступит продюсером проекта, но и станет режиссером одной из серий. Каждый эпизод шоу будет посвящен отдельному закону, а сериал в целом расскажет об искусстве получения и сохранения власти. Нон-фикшн Грина, впервые опубликованный в 1998 году, имел популярность среди хип-хоп исполнителей. В своих песнях книгу упоминали рэперы Jay-Z и Канье Уэст.

Проект «48 законов власти» выйдет на новой стриминговой платформе Quibi (сокращение от quick bites), которая будет специализироваться на коротких шоу для мобильных устройств. Запуск сервиса, созданного бывшим председателем Disney Джеффри Катценбергом, запланирован на 6 апреля.
версия для печати
персоны
Канье Уэст

анонс

Скорбим

Юрий Бондарев
29 марта ушёл из жизни писатель Юрий Бондарев.
Кларина Шадько
27 марта ушла из жизни актриса Кларина Шадько.
Илья Рубинштейн
25 марта ушел из жизни сценарист Илья Рубинштейн.
Сергей Смирнов
25 марта ушёл из жизни актёр Сергей Смирнов.
Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Валерий Никитенко
Полина Райкина
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Пребен Каас
Робби Колтрэйн
Джон Остин
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
10 свиданий
комедия, мелодрама
США, 2020
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Киборг
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2020
Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен