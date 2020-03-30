Рэпер Дрейк спродюсирует сериал «48 законов власти»

Рэпер и продюсер Дрейк примет участие в создании сериала «48 законов власти» (48 Laws of Power) по одноименной книге Роберта Грина, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: kleo.ru
Дрейк не только выступит продюсером проекта, но и станет режиссером одной из серий. Каждый эпизод шоу будет посвящен отдельному закону, а сериал в целом расскажет об искусстве получения и сохранения власти. Нон-фикшн Грина, впервые опубликованный в 1998 году, имел популярность среди хип-хоп исполнителей. В своих песнях книгу упоминали рэперы Jay-Z и Канье Уэст.
Проект «48 законов власти» выйдет на новой стриминговой платформе Quibi (сокращение от quick bites), которая будет специализироваться на коротких шоу для мобильных устройств. Запуск сервиса, созданного бывшим председателем Disney Джеффри Катценбергом, запланирован на 6 апреля.