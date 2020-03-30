Российские проекты представят на онлайн-кинорынке MIPTV

Российские компании представят свои проекты на международном кинорынке MIPTV, который начал свою работу сегодня в онлайн-формате MIPTV Online+. Изначально он должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Каннах, уточняют организаторы.
На площадке MIPTV Online+ проходит MIPTV Buyers Drama Summit (MIPDrama) – закрытый смотр 12 новых проектов со всего мира для ведущих зарубежных закупщиков. В этом году в финал отобран детективный сериал НТВ «Рикошет», ставший единственным российским проектом в программе. Это история о «последнем герое» лихих 90-х Артёме Волкове (Александр Устюгов), который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в интриги преступного мира.
В формате онлайн также доступны питчинги сериалов, детских проектов и телевизионных и цифровых форматов. Международная исследовательская компания The Wit проводит традиционные сессии Fresh TV – презентации сериалов, детского контента и форматов, получивших наибольший отклик аудитории в мире. Так глава The Wit Вирджиния Мауслер начала сессию с нового немецкого формата про коронавирус.