Российские проекты представят на онлайн-кинорынке MIPTV

фото: ProfiCinema

Российские компании представят свои проекты на международном кинорынке MIPTV , который начал свою работу сегодня в онлайн-формате MIPTV Online+. Изначально он должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Каннах, уточняют организаторы.В этом году на мероприятие зарегистрированы 119 компаний из России и стран СНГ. Среди них 87 российских дистрибьюторов и телеканалов, в числе которых НТВ СТС Медиа , компании Art Pictures Distribution Амедиа Продакшн , онлайн-платформы Start.ru ОККО , а также аккредитованные в рамках павильона Made in Russia Yellow Black and White Стар Медиа , анимационная студия «Союзмультфильм» и другие. Все участники получили доступ к онлайн-платформе MIPTV. С помощью интерактивной базы рынка они остаются на связи со своими международными партнерами и могут установить новые контакты.На площадке MIPTV Online+ проходит MIPTV Buyers Drama Summit (MIPDrama) – закрытый смотр 12 новых проектов со всего мира для ведущих зарубежных закупщиков. В этом году в финал отобран детективный сериал НТВ «Рикошет» , ставший единственным российским проектом в программе. Это история о «последнем герое» лихих 90-х Артёме Волкове ( Александр Устюгов ), который спустя 20 лет возвращается в родной провинциальный город и оказывается втянутым в интриги преступного мира.В формате онлайн также доступны питчинги сериалов, детских проектов и телевизионных и цифровых форматов. Международная исследовательская компания The Wit проводит традиционные сессии Fresh TV – презентации сериалов, детского контента и форматов, получивших наибольший отклик аудитории в мире. Так глава The Witначала сессию с нового немецкого формата про коронавирус.