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Завершились съемки комедии «Комета Галлея» с Лией Ахеджаковой

30 марта
2020 год

Новости кино >>
30 марта 2020
В Москве завершились съемки комедии «Комета Галлея» для телеканала «Россия 1». Главную роль в фильме исполнила Лия Ахеджакова, сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством картины.

Завершились съемки комедии «Комета Галлея» с Лией Ахеджаковой
фото: Пресс-служба компании Star Media

Действие происходит в канун Нового года. В старом доме в центре Москвы живет семья Артемьевых, состоящая исключительно из женщин. Три женских поколения: интеллигентная чудаковатая старушка Янга Львовна (Лия Ахеджакова), ее дочь Юлия (Анна Михалкова) и две внучки: Таисия (Анна Чиповская) и Дуся (Софья Лукьянова). У каждой из них свои проблемы, свои надежды и мечты. В один из снежных вечеров совершенно необычным образом в их квартире появляется обаятельный физик-астроном по фамилии Галлей (Антон Шагин). С этого момента стремительно разворачиваются события, которые меняют жизнь всех четырёх женщин.

В актерский состав также вошли Павел Прилучный, Юлия Ауг, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова, Максим Жегалин и другие. Режиссером картины выступила Милена Фадеева («Отчий берег», «Обнимая небо»). Ленту снимали в центре Москвы – на Покровском бульваре, площади Никитские Ворота, в парке «Зарядье» – и в Архызе, где съемки проходили в горах.
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