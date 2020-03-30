Завершились съемки комедии «Комета Галлея» с Лией Ахеджаковой

В Москве завершились съемки комедии «Комета Галлея» для телеканала «Россия 1». Главную роль в фильме исполнила Лия Ахеджакова, сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством картины.
фото: Пресс-служба компании Star Media
Действие происходит в канун Нового года. В старом доме в центре Москвы живет семья Артемьевых, состоящая исключительно из женщин. Три женских поколения: интеллигентная чудаковатая старушка Янга Львовна (Лия Ахеджакова), ее дочь Юлия (Анна Михалкова) и две внучки: Таисия (Анна Чиповская) и Дуся (Софья Лукьянова). У каждой из них свои проблемы, свои надежды и мечты. В один из снежных вечеров совершенно необычным образом в их квартире появляется обаятельный физик-астроном по фамилии Галлей (Антон Шагин). С этого момента стремительно разворачиваются события, которые меняют жизнь всех четырёх женщин.