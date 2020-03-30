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Студия Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражек о мире во время пандемии

30 марта
2020 год

Новости кино >>
30 марта 2020
Студия Тимура Бекмамбетова «Базелевс» запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции в формате Screenlife, где все действие происходит на экране смартфона. Киноальманах получит название «Истории карантина» (Tales from the Quarantine), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Студия Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражек о мире во время пандемии
фото: wday.ru

Участие в конкурсе смогут принять как профессиональные кинематографисты, так и обычные люди. Киноальманах будет состоять из отдельных короткометражек, охватив события, происходящие в разных странах мира. Проект продлится до окончания карантина.

«Около половины населения земного шара оказались сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс – это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь все время проводят за гаджетами. Это такой глобальный народный эпос про уникальное время, в котором мы оказались, и Screenlife – единственный способ рассказать о нем», – отметил Бекмамбетов.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский заявил, что собирается сделать документальный фильм-исследование о самоизоляции, и предложил жителям страны или просто русскоговорящим гражданам стать соавторами своего проекта. Также платформа Premier и кинокомпания Premier Studios запустили всероссийский конкурс коротких видео о жизни на карантине.
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