Екатерина Волкова докажет, что «Любовь лечит» на «Домашнем»

Во время карантина на телеканале «Домашний» с 13 апреля стартует новая линейка мини-сериалов – «Фабрика мелодрам», в рамках которой состоится премьера ленты собственного производства «Любовь лечит» с Екатериной Волковой, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
По сюжету главная героиня Светлана (Волкова) получает анализы, подтверждающие опасную болезнь. Женщина в шоке, у нее опускаются руки, но вдруг выясняется, что результаты перепутали, и она полностью здорова. Тогда Светлана решает выяснить судьбу девушки, которая действительно больна, и узнает, что она – любовница ее мужа. В сериале также сыграли Роман Полянский, Андрей Заводюк и другие.
Откроет премьерную «Фабрик» лента «Близко к сердцу» с Анной Левановой и Алексеем Митиным. Это история молодой женщины Миланы, которая при родах потеряла ребенка и уехала из родного города, а когда вернулась спустя шесть лет, встретила девочку, похожую на нее как две капли воды.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
14 апреля в эфир выйдет проект «Никогда не бывает поздно». По сюжету муж сообщает 39-летней Ольге (Анна Миклош), что встретил другую, и уходит после 20 лет брака. Однако Ольга находит силы удержаться на плаву ради детей, и в ее жизни случается новая весна. Мелодрама «Если ты меня простишь» 15 апреля расскажет об успешной бизнес-леди Елене (Ольга Гришина), к которой неожиданно приходит ее первый муж, считавшийся погибшим несколько лет назад.
Премьера мини-сериала собственного производства «В одну реку дважды» состоится 16 апреля. Надежда (Мария Шумакова) и ее муж (Дмитрий Паламарчук) теряют маленькую дочь. Не в силах пережить горе, пара разводится и находит себе новых спутников жизни. Вскоре бывшие супруги понимают, что любовь между ними еще жива.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
Вторую неделю линейки мелодрам 20 апреля откроет романтическая картина «Садовница». По сюжету Наталья (Анна Васильева) встречалась с Димой (Александр Попов) и любила его до безумия, но, когда она забеременела, любимый попросил ее сделать аборт. Наталья выбрала ребенка. Спустя несколько лет, когда девушка готовилась к свадьбе с другим мужчиной, Дима снова объявился, и Наталья поддалась чувству. Но постепенно начала понимать, что его привела назад вовсе не любовь. 21 апреля в эфире остросюжетная мелодрама собственного производства – «Выбирая себя». Персонаж Дмитрия Пчелы обманывает свою наивную жену Ольгу, изменяя ей с другой. Но он не знает, что скромная тихая няня Мария, недавно появившаяся в доме, не та, за кого себя выдает.
Лирическую мелодраму собственного производства «Венец творения» «Домашний» покажет 22 апреля. Это история любви между капризной успешной бизнес-леди Лизой и скромным массажистом Евгением. Лизе нужно срочно забеременеть – это ее последний шанс стать матерью. Но жених улетел заграницу и не спешит назад. С горя Лиза проводит ночь со своим массажистом, которого презирает за отсутствие перспектив. Спустя время Лиза узнает, что ждет ребенка. Ей приходится примириться с присутствием Жени в своей жизни, и она вдруг узнает его с другой стороны. Влюбленных играют Алексей Фатеев и Любовь Тихомирова.
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»
23 апреля в эфире – остросюжетная семейная мелодрама «У причала». Героиня актрисы Натальи Высочанской Марина приезжает в родной дом спустя восемь лет и сразу же оказывается в гуще семейных интриг. Родная сестра ревнует ее к мужу, брат обвиняет в равнодушии, отец тоже высказывает претензии, а молодая жена отца и вовсе не скрывает своей враждебности. В довершении ко всему, отца находят убитым у причала. Марина решает распутать клубок интриг и узнать, кто же разрушил их счастливую семью. В ленте также сыграли Глафира Тарханова, Александр Яцко и другие.
Завершается апрельская «Фабрика мелодрам» 24 апреля проектом «Скажи только слово». Главная героиня Рита (Ольга Гришина) не верит в любовь, строит карьеру, обеспечивая себя, маму и сына подростка. Однажды она знакомится с актером Антоном, который в силах растопить ее сердце. К тому же с извинениями возвращается отец ее сына.