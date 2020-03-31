Не стало драматурга Леонида Зорина

Ночью 31 марта от остановки сердца в возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом ТАСС сообщила его жена Татьяна. Женщина сказала, что он давно и тяжело болел.
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Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку. В детстве начал писать стихи. О сочинениях 10-летнего автора положительно отозвался Максим Горький. В 1941-м в Бакинском русском драматическом театре была поставлена пьеса Леонида Зорина «Соколы». А с 1948-го драматург проживал в Москве. В 1965-м постановка его пьесы «Римская комедия», которую готовил Георгий Товстоногов, была запрещена к показу. Поводом послужила «некорректная» трактовка отношений власти и интеллигенции. Всего Леонид Зорин написал более около 50 пьес. Среди наиболее известных — «Варшавская мелодия», «Покровские ворота», «Энциклопедисты», «Медная бабушка», «Счастливые строчки Николоза Бараташвили», «Максим в конце тысячелетия» и другие. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.
Среди последних произведений автора — романы «Юпитер», «Сансара», «Выкрест», «Глас народа». Сочинения писателя переведены на английский, немецкий, французский, испанский, болгарский, польский, сербский и другие языки.