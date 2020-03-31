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«Рикошет» с Александром Устюговым выходит с 6 апреля

31 марта
2020 год

Новости кино >>
31 марта 2020
6 апреля в эфире НТВ состоится премьера детективного сериала «Рикошет» с Александром Устюговым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

«Рикошет» с Александром Устюговым выходит с 6 апреля
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету 20 лет назад Артёма Волкова официально похоронили. «Воскреснуть» его заставляет гибель родителей в автомобильной аварии. Чтобы достойно их похоронить, «последний герой» лихих 90-х возвращается в родной Анинск с новым лицом, новыми документами и новым именем – теперь его зовут Денис. Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем, ведь это единственный шанс сделать в своей жизни что-то важное.

«Это интересный контент для нашего зрителя, потому что, мне кажется, что это новый формат телевизионной продукции. Например, на Западе есть целая коллекция комиксов с супергероями, которые ложатся в основу многих современных фильмов. А вот у нас такого нет. И формат, который предложил режиссёр проекта Денис Карышев, достаточно нетипичный: это фильм о человеке, который возвращается из прошлого в настоящее. И, пускай он не обладает какой-то сверхсилой, мне кажется, что мой герой – это некий предтече супермена», – рассказал Александр Устюгов.

«Рикошет» с Александром Устюговым выходит с 6 апреля
фото: Пресс-служба НТВ

В актерский состав также вошли Ингрид Олеринская, Екатерина Волкова, Сергей Шнырёв, Пётр Рыков и Виктория Заболотная. А Устюгов не только сыграл главную роль в картине, но и принял участие в записи саундтрека. Вместе со своим музыкальным коллективом Ekibastuz он исполнил песню «Обнуляю» и записал кавер-версию песни «Янтарь и Серебро» с Екатериной Волковой. В записи саундтрека также принял участие рэпер Батишта.

Съёмки картины проходили в Москве и Московской области. Так, Анинск, где по сюжету разворачивается действие многосерийного фильма, собрал экстерьеры Долгопрудного, Звенигорода, Электростали и Балашихи. В сериале зрителей ждёт много экшн-сцен, постановкой которых занимался опытный каскадер Валерий Деркач. Также в проекте есть сложные боевые сцены, погони и перестрелки, и большинство трюков Александр Устюгов выполнял самостоятельно, без помощи дублёра.

Производством ленты занималась «Киностудии КИТ». Премьерный показ сериала состоялся 30 марта в рамках престижной программы MIPTV’s Drama Buyers Summit в онлайн-формате. Детектив стал единственным российским проектом, на котором остановили свой выбор эксперты медиаиндустрии.
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