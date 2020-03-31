В Мурманской области завершился основной этап съемок спортивной драмы о лыжнице Елене Вяльбе

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Анна Ковальчук и Мария Миронова стали народными артистками РФ

Премьера детективного сериала состоится на НТВ.

«Рикошет» с Александром Устюговым выходит с 6 апреля

31 марта

Не стало драматурга Леонида Зорина

Автору пьес «Покровские ворота», «Варшавская мелодия» и «Царская охота» было 95 лет.