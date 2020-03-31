В Мурманской области завершился основной этап съемок спортивной драмы о лыжнице Елене Вяльбе

В городе Кировск Мурманской области завершился основной этап съемок спортивной драмы Николая Хомерики«Белый снег» о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе, которую сыграла Ольга Лерман, сообщает пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
Картина, основанная на реальных событиях, повествует о том, как закалялся характер лыжницы, которая в 1997 году на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Это стало прецедентом для всего мирового лыжного сообщества, поскольку до Вяльбе ничего подобного никому не удавалось. В Кировске съемочная группа и снимала тот самый чемпионат. Стадион «Тирвас» на несколько месяцев превратился в стадион норвежского Тронхейма. По словам креативного продюсера проекта Марата Кима, самым главным вызовом для съемочной группы была плохая погода, однако в то же время она была команде только на руку.
Для того, чтобы подготовиться к съемкам, все пять актрис ленты в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством профессионального тренера Дмитрия Воронина. За это время девушки овладели техникой настолько, что зачастую им даже не нужны были дублеры. Сама Елена Вяльбе, которая присутствовала на съемках, также очень высоко оценила спортивные достижения актрис.
фото: пресс-служба фильма
«Мне чрезвычайно понравилось быть на съемках, я получила настоящий драйв от процесса, а несколько сцен даже вызвали у меня слезы на глазах. Здорово, что я могу участвовать, выражать свое мнение и подсказывать как сделать лучше. Это честный фильм о том, что было, поэтому, я надеюсь, что он найдет отклик в сердцах зрителей», – делится своими впечатлениями Елена Вяльбе.
Помимо Лерман, в актерский состав вошли Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев и другие. В картине также принимали участие 20 профессиональных лыжниц, среди которых чемпионки и призеры мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Кроме того, с актрисами постоянно занимались тренеры Вячеслав Веденин и Дмитрий Воронин, а лыжи смазывали настоящие «сервесеры», которые есть у всех профессиональных спортсменов. Релиз фильма запланирован на 2021 год.