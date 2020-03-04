Мультфильмы Бронзита, Свирского и Геллера покажут на Суздальском фестивале

В этом году было принято более 320 заявок на участие. В программу включили 7 дебютов и 25 картин опытных мастеров, а также студенческие работы, эпизоды сериалов и полнометражные анимационные ленты. На фестивале впервые покажут такие мультфильмы как «Привет, Бабульник!»Натальи Мирзоян, «Боксбалет» Антона Дьякова, «Уточка и Кенгуру»Елизаветы Скворцовой, «Рысь в городе»Нины Бисяриной и другие. Для определения победителей будут работать два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой.
Помимо конкурсных работ на Суздальфесте продемонстрируют отечественные и зарубежные ленты, представленные во внеконкурсной программе. Состоится показ показ мультфильмов режиссера Кодзи Ямамура, а также лучших работ его студентов. Кроме того, почетный гость смотра проведет свой мастер-класс.