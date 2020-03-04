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Мультфильмы Бронзита, Свирского и Геллера покажут на Суздальском фестивале

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Объявлена конкурсная программа XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино (ОРФАК), который пройдет с 11 по 16 марта в Суздале. В нее вошли 89 работ, в числе которых «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера и фильм номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», сообщают организаторы смотра.

Мультфильмы Бронзита, Свирского и Геллера покажут на Суздальском фестивале
фото: К/ф «Привет, Бабульник!»

В этом году было принято более 320 заявок на участие. В программу включили 7 дебютов и 25 картин опытных мастеров, а также студенческие работы, эпизоды сериалов и полнометражные анимационные ленты. На фестивале впервые покажут такие мультфильмы как «Привет, Бабульник!» Натальи Мирзоян, «Боксбалет» Антона Дьякова, «Уточка и Кенгуру» Елизаветы Скворцовой, «Рысь в городе» Нины Бисяриной и другие. Для определения победителей будут работать два состава экспертных комиссий: жюри авторской анимации и жюри коммерческой.

Помимо конкурсных работ на Суздальфесте продемонстрируют отечественные и зарубежные ленты, представленные во внеконкурсной программе. Состоится показ показ мультфильмов режиссера Кодзи Ямамура, а также лучших работ его студентов. Кроме того, почетный гость смотра проведет свой мастер-класс.

Параллельно с показами начнутся встречи, презентации и обсуждения в рамках насыщенной деловой программы фестиваля. К участию в дискуссии приглашаются продюсеры Сергей Сельянов, Артем Васильев, Александр Герасимов, режиссеры Андрей Хржановский, Мария Муат, Дмитрий Высоцкий, а также представители Министерства культуры РФ, Фонда Кино и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Одним из ключевых событий деловой программы ОРФАК станет питчинг анимационных проектов, который проводится Оргкомитетом фестиваля и «Союзмультфильмом».
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Мой галактический двойник ГалактионОн не может жить без космоса

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