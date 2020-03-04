«Спутник» с Петром Фёдоровым представит Россию на фестивале в Нью-Йорке

Фантастический триллер «Спутник» с Петром Федоровым стал единственным полнометражным российским фильмом, отобранным для участия в международном кинофестивале «Трайбека» (Tribeca Film Festival), который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля, сообщают организаторы смотра.
фото: К/ф "Спутник"
Дебютная картина Егора Абраменко будет представлена в программе «Midnight», для которой отбираются мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор. В этой категории конкуренцию российскому триллеру составят американские фильмы Бекки (Becky) Кэри Мерниона, «Мрачный и Злой» (The Dark & The Wicked) Брайана Бертино, ирландская лента Крис Боуга«Парни из Ада» (The Boys from County Hell) и другие.
В «Спутнике» действие происходит в 1983-м. На землю возвращается советский космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Что произошло на борту остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не один.
На последнем кинорынке European Film Market (EFM) в Берлине мировые дистрибьюторы отметили высокий международный потенциал «Спутника». Сейчас ведутся переговоры по продаже прав на фильм на территории Франции, Германии, Испании, Китая, Японии и других. Проектом также заинтересовались в Северной Америке – обсуждается выпуск картины в прокат на территориях США и Канады осенью 2020 года. Российская премьера триллера состоится 23 апреля.