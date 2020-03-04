Объявлена дата телепремьеры боевика «В клетке» с Павлом Прилучным

По сюжету в портовый Калининград, который с наступлением темноты превращается в город грехов, возвращаются отец (Владимир Епифанцев) и сын Евдокимовы, оба – бывшие участники боёв без правил. Сергей (Павел Прилучный) обнаруживает, что его мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. За семь лет в городе многое изменилось – и теперь и Сергей, и его отец вынуждены выбирать между долгом и любовью, жизнью и смертью.
«Нам хотелось сделать очень правдивое кино. Если драться, то драться, если ругаться, то ругаться. Снять настоящую жизнь, без обмана. Я не видел, наверное, реалистичней сериала, чем наш. Фильм открытый, наглый, честный, и, мне кажется, он понравится зрителям», – отметил Прилучный.
НТВ стал первым телеканалом на российском рынке, который выпустил сериал сразу в двух версиях — для интернета и телеэфира. Летом 2019 года полную версию картины показали на видеосервисе START. Она вошла в топ-5 проектов сервиса по просмотрам. Также «В клетке» стал лучшим сериалом года по версии «Честной премии PEOPLETALK-2019».