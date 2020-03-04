Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлена дата телепремьеры боевика «В клетке» с Павлом Прилучным

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Премьера телевизионной версии сериала «В клетке» с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце в главных ролях состоится 10 марта в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Объявлена дата телепремьеры боевика «В клетке» с Павлом Прилучным
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету в портовый Калининград, который с наступлением темноты превращается в город грехов, возвращаются отец (Владимир Епифанцев) и сын Евдокимовы, оба – бывшие участники боёв без правил. Сергей (Павел Прилучный) обнаруживает, что его мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. За семь лет в городе многое изменилось – и теперь и Сергей, и его отец вынуждены выбирать между долгом и любовью, жизнью и смертью.

«Нам хотелось сделать очень правдивое кино. Если драться, то драться, если ругаться, то ругаться. Снять настоящую жизнь, без обмана. Я не видел, наверное, реалистичней сериала, чем наш. Фильм открытый, наглый, честный, и, мне кажется, он понравится зрителям», – отметил Прилучный.

НТВ стал первым телеканалом на российском рынке, который выпустил сериал сразу в двух версиях — для интернета и телеэфира. Летом 2019 года полную версию картины показали на видеосервисе START. Она вошла в топ-5 проектов сервиса по просмотрам. Также «В клетке» стал лучшим сериалом года по версии «Честной премии PEOPLETALK-2019».
версия для печати
Ссылки по теме
«В клетке»: Предельно реалистичная история 18+
Павел Прилучный примет участие в боях без правил
Павел Прилучный и Агата Муцениеце оказались «В клетке»
персоны
Владимир ЕпифанцевАгата МуцениецеПавел Прилучный
фильмы
В клетке

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Николай Бутковский
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Александра Кузенкина
Лариса Лужина
Джахангир Пазилжанов
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Феми Бенусси
Джон Гарфилд
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Доминик Пинон
Стэйси Эдвардс
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен