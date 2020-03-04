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Компания CinePromo запустила видеошоу о российской киноиндустрии

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Российская компания по фестивальному продвижению фильмов CinePromo запустила новый проект CinePromo public talks на своем YouTube-канале. Это видеоинтервью с кинокритиками, продюсерами, режиссерами, сценаристами – со всеми, кто формирует облик отечественной киноиндустрии, сообщила пресс-служба компании.

Компания CinePromo запустила видеошоу о российской киноиндустрии
фото: Пресс-служба CinePromo

Первым спикером стал Андрей Щиголев, отборщик конкурса короткого метра главного российского международного кинофестиваля – ММКФ. В интервью он рассказал, какие фильмы включают в программу и есть ли у фестиваля внутренняя цензура, а также объяснил, почему начинающие авторы мечтают о Кинотавре и есть ли взаимосвязь межу приездом отборщика Sundance в Москву и участием ленты Антона Сазонова в его конкурсе.

Помимо интервью CinePromo публикуют на YouTube-канале короткометражные фильмы. В их числе «Комментатор» Юлии Трофимовой, «Одной крови» Дмитрия Семёнова-Алейникова, «Закон исключенного третьего, или третьего не дано» Александры Соколовской и другие работы.
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