Компания CinePromo запустила видеошоу о российской киноиндустрии

Российская компания по фестивальному продвижению фильмов CinePromo запустила новый проект CinePromo public talks на своем YouTube-канале. Это видеоинтервью с кинокритиками, продюсерами, режиссерами, сценаристами – со всеми, кто формирует облик отечественной киноиндустрии, сообщила пресс-служба компании.
фото: Пресс-служба CinePromo
Первым спикером стал Андрей Щиголев, отборщик конкурса короткого метра главного российского международного кинофестиваля – ММКФ. В интервью он рассказал, какие фильмы включают в программу и есть ли у фестиваля внутренняя цензура, а также объяснил, почему начинающие авторы мечтают о Кинотавре и есть ли взаимосвязь межу приездом отборщика Sundance в Москву и участием ленты Антона Сазонова в его конкурсе.