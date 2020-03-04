Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Актер с русскими корнями исполнит ключевую роль в сериале «Властелин колец»

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Британский актер с русскими корнями Макс Болдри («Годы», «Мистер Бин на отдыхе») исполнит одну из ключевых ролей в сериале «Властелин колец» от Amazon Studios, сообщает Deadline.


Пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Болдри. Он присоединится к Роберту Арамайо, Назанин Бониади, Морфидд Кларк, Исмаэлю Круз-Кордове, Джозефу Моулу и другим актерам, появление которых анонсировали ранее.

Сюжет картины по произведениям Джона Толкина держится в секрете. Известно, что действие будет происходит задолго до событий, показанных в фильме Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Дата выхода ленты также не сообщается. Однако еще до начала съемок в Новой Зеландии сериал был продлен на второй сезон.
версия для печати
Ссылки по теме
Объявлен актерский состав сериала «Властелин колец»
персоны
Роберт АрамайоМакс БолдриНазанин БониадиПитер ДжексонМорфидд КларкИсмаэль Круз-КордоваДжозеф Моул
фильмы
Властелин колецВластелин колец: Братство КольцаГодыМистер Бин на отдыхе

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Николай Бутковский
Дарья Калмыкова
Михаил Крылов
Александра Кузенкина
Лариса Лужина
Джахангир Пазилжанов
Марина Сердешнюк
Георгий Штиль
Вадим Яковлев
Феми Бенусси
Джон Гарфилд
Джоан Гринвуд
Колумба Домингес
Пэтси Кенсит
Доминик Пинон
Стэйси Эдвардс
все родившиеся 4 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен