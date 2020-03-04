Актер с русскими корнями исполнит ключевую роль в сериале «Властелин колец»

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Первым спикером стал отборщик ММКФ Андрей Щиголев.

Компания CinePromo запустила видеошоу о российской киноиндустрии

4 марта

Объявлена дата телепремьеры боевика «В клетке» с Павлом Прилучным

Сериал о боях без правил покажут 10 марта на НТВ.