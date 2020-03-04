Актер с русскими корнями исполнит ключевую роль в сериале «Властелин колец»

Британский актер с русскими корнями Макс Болдри
(«Годы»
, «Мистер Бин на отдыхе»
) исполнит одну из ключевых ролей в сериале «Властелин колец»
от Amazon Studios
, сообщает Deadline
.
Пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Болдри. Он присоединится к Роберту Арамайо
, Назанин Бониади
, Морфидд Кларк
, Исмаэлю Круз-Кордове
, Джозефу Моулу
и другим актерам, появление которых анонсировали
ранее.
Сюжет картины по произведениям Джона Толкина
держится в секрете. Известно, что действие будет происходит задолго до событий, показанных в фильме Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца»
. Дата выхода ленты также не сообщается. Однако еще до начала съемок в Новой Зеландии сериал был продлен на второй сезон.