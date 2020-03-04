Апрельский рынок MIPTV и фестиваль Canneseries в Каннах отменены из-за коронавируса

Одно из важнейших событий в телеиндустрии – международный рынок контента MIPTV, который должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Каннах, – отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
фото: www.miptv.com
«Многие наши участники выразили опасение в связи с поездкой в этот период. Перенос MIPTV на другие даты в наших условиях не осуществим, поэтому мы считаем наиболее оправданным решением отменить проведение рынка в 2020 году», – сказано в сообщении.
На 2021 год организаторы заявили даты 12-15 апреля.
Также из-за коронавируса отменен международный фестиваль сериалов CanneSeries, который должен был пройти параллельно MIPTV. Пока планируется, что фестиваль не будет перенесен на следующий год, а пройдет параллельно другому отраслевому для ТВ и digital мероприятию рынку MIPCOM – с 9 по 14 октября.
В конкурсной программе фестиваля CanneSeries в апреле должна была состояться международная премьера российского сериала «257 причин, чтобы жить» видеосервиса Start. Каким изменениям будет подвергнута программа фестиваля из-за столь большого переноса срока его проведения, пока не сообщается.