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Апрельский рынок MIPTV и фестиваль Canneseries в Каннах отменены из-за коронавируса

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Одно из важнейших событий в телеиндустрии – международный рынок контента MIPTV, который должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Каннах, – отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Апрельский рынок MIPTV и фестиваль Canneseries в Каннах отменены из-за коронавируса
фото: www.miptv.com

«Многие наши участники выразили опасение в связи с поездкой в этот период. Перенос MIPTV на другие даты в наших условиях не осуществим, поэтому мы считаем наиболее оправданным решением отменить проведение рынка в 2020 году», – сказано в сообщении.

На 2021 год организаторы заявили даты 12-15 апреля.

Также из-за коронавируса отменен международный фестиваль сериалов CanneSeries, который должен был пройти параллельно MIPTV. Пока планируется, что фестиваль не будет перенесен на следующий год, а пройдет параллельно другому отраслевому для ТВ и digital мероприятию рынку MIPCOM – с 9 по 14 октября.

В конкурсной программе фестиваля CanneSeries в апреле должна была состояться международная премьера российского сериала «257 причин, чтобы жить» видеосервиса Start. Каким изменениям будет подвергнута программа фестиваля из-за столь большого переноса срока его проведения, пока не сообщается.
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