Апрельский рынок MIPTV и фестиваль Canneseries в Каннах отменены из-за коронавируса

анонс

Причиной тому стал коронавирус.

Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде перенесен на ноябрь

Актер с русскими корнями исполнит ключевую роль в сериале «Властелин колец»

Первым спикером стал отборщик ММКФ Андрей Щиголев.

Компания CinePromo запустила видеошоу о российской киноиндустрии

4 марта

Объявлена дата телепремьеры боевика «В клетке» с Павлом Прилучным

Сериал о боях без правил покажут 10 марта на НТВ.