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Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде перенесен на ноябрь

4 марта
2020 год

Новости кино >>
4 марта 2020
Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесен с апреля на ноябрь, сообщает Variety.

Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде перенесен на ноябрь

Причиной тому стал коронавирус, из-за эпидемии которого уже пострадали кинопрокат Италии, Южной Кореи, Китая и Японии, которые являются одними из крупнейших рынков в мире.

Теперь «Не время умирать» выйдет в Великобритании 12 ноября, а в США – 25 ноября. Дата российского релиза ленты пока не сообщается.

Режиссером нового фильмы выступил Кэри Фукунага, роль Джеймса Бонда уже в пятый раз исполнил Дэниел Крейг, который обещает после этой картины навсегда распрощаться с образом агента 007.

По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
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