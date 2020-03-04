Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде перенесен на ноябрь

Релиз нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать
» перенесен с апреля на ноябрь, сообщает Variety
.
Причиной тому стал коронавирус, из-за эпидемии которого уже пострадали кинопрокат Италии, Южной Кореи, Китая и Японии, которые являются одними из крупнейших рынков в мире.
Теперь «Не время умирать» выйдет в Великобритании 12 ноября, а в США – 25 ноября. Дата российского релиза ленты пока не сообщается.
Режиссером нового фильмы выступил Кэри Фукунага
, роль Джеймса Бонда уже в пятый раз исполнил Дэниел Крейг
, который обещает после этой картины навсегда распрощаться с образом агента 007.
По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.