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В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов»

5 марта
2020 год

Новости кино >>
5 марта 2020
С 27 марта по 5 апреля в московском киноцентре «Октябрь» и санкт-петербургской «Родине» пройдёт международный анимационный фестиваль «Весенний уикенд БФМ». Показы организованы при поддержке Посольства Франции и Французского Института в Москве, уточняет пресс-служба смотра.

В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов»
фото: пресс-служба фестиваля

В программе — фестивальные хиты и громкие премьеры: итальянско-французский мультфильм «Знаменитое нашествие медведей на Сицилию» о пропаже одного медвежонка и великом походе ради его спасения; фильм знаменитого француза Мишеля Осело «Дилили в Париже», который перенесёт зрителя в Париж времён Пикассо и Моне; новые серии финско-британского проекта «Долина муми-троллей» расскажут три истории о любимых героях, а завораживающий фильм-путешествие Away покажет путешествие мальчика по необыкновенному острову после крушения самолёта.

Среди уже знакомых столичному зрителю названий — «Удивительная история Мароны» — артистичная, трогательная до слёз лента про собачью жизнь, преданность и поиски счастья, открывавшая Большой фестиваль мультфильмов-2019, а также весёлая приключенческая история про архитектуру и любовь к родному городу «Якоб, Мимми и говорящие собаки». В программах зарубежной анимации для детей можно увидеть короткометражки из Японии, Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии, Китая, ЮАР, Чехии и Сербии: здесь — история о незадачливом дракончике по имени Зог, а также звериный алфавит и вегетарианская версия истории про Красную шапочку.

«Зог»
фото: пресс-служба фестиваля

Взрослым поклонникам анимационного кино фестиваль традиционно предложит сборники авторских короткометражек со всего света. В программу войдут титулованные зарубежные и российские мультфильмы последних двух лет. От уморительно-смешного до депрессивно-мрачного, от нежно-лиричного до остро-экспериментального, от социального до экзистенциального — авторское анимационное кино, как всегда, поражает своим разнообразием тем, жанров, эстетик и техник, перенося зрителей из ожившего мира Ван Гога во вселенную современных брендов, из социально-пародийного этюда об озверении в атмосферу таинственной и прекрасной ночи с её снами и колыбельными, из безбрежных и непостижимых уму космических просторов в компактную фантазию о загробной жизни эскимосов.

Кульминацией короткого жанра в анимации станет программа фестиваля «Ща, 5 сек!», в которой будет показано несколько десятков 5-секундных мультфильмов. Этот сеанс предназначен для самых вдумчивых и внимательных зрителей: ведь стоит моргнуть — и можно пропустить несколько фильмов.
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В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов» фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов» фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов» фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов» фотографии
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