Анна Васильева потеряла память

По сюжету после долгого траура Катя, потерявшая мужа, всё-таки смогла взять себя в руки. Она шефствует над детским интернатом и оформляет опекунство над девочкой Лизой. В девушку влюблён директор интерната Кирилл, она отвечает ему взаимностью. Но в одночасье жизнь Кати превращается в кошмарный сон. С ней происходит несчастный случай, из-за травмы она теряет память, забывает и Кирилла, и Лизу, а рядом с ней вдруг появляется некий Артём, который уверяет, что они давно любят друг друга, обручены и готовятся к свадьбе.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«Вообще, для нашей небольшой истории у нас много трюковых сцен. Подробности, как говорится, на экране, но расскажу о том, что уже сняли. На стройке, где работает один из главных героев, происходит чрезвычайная ситуация и на героев обрушивается строительный мусор. Так вот, открою вам маленький секрет – трюк артисты выполнили сами, несмотря на видимую опасность, зато результат превзошёл даже мои ожидания», – рассказал режиссёр фильма Евгений Баранов.
«Мой герой – бывший военный, который занимается строительным бизнесом. Это человек, который очень заточен на себе и деньгах, женился он тоже не по любви, а по расчёту, – говорит Александр Наумов. – Тем не менее, я всё равно пытаюсь найти какие-то вещи, чтобы оправдать его поступки, чтобы хоть что-то человеческое в нём развернулось. Потому что абсолютное зло – не интересно».