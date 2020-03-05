Завершена работа над «Шерлоком в России» с Максимом Матвеевым

По сюжету Шерлок Холмс (Матвеев) идёт по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного (Павел Майков). В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьёз не воспринимают. Ещё одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование. А главным соперником Холмса становится загадочный, циничный, расчётливый и очень опасный обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов). С первой встречи с сыщиком он предстаёт воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчинённых, отчасти Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти».
За сценарий отвечал Олег Маловичко. За визуальное решение – оператор Николай Богачёв, благодаря которому лондонские туманы и мягкий свет газовых фонарей окутали набережные питерских каналов, наполнив кадры «Шерлока в России» саспенсом и тайной. Режиссёром выступил Нурбек Эген. Съёмки восьмисерийного детектива проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в особняке А.А. Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока, – рассказывал на съёмках режиссёр. – Сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конан Дойля. Изначально эту идею Александру Цекало принёс известный художник Александр Шабуров. Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчётлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулёзнейше работал над Холмсом – расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю».
«Честно скажу, когда поступило предложение от Александра Цекало, у меня были сомнения: ярчайшие актёры ярчайшим образом уже воплотили этого персонажа на экране, – признаётся Максим Матвеев. – Однако здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок – иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать ещё и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии. Я провёл много встреч с коренным англичанином, который живёт в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически – именно технологически – англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному. У англичан нет таких звуков, нет таких глаголов, они иначе строят предложения. И в этом для меня была та характерность, которую хотелось реализовать».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам генерального продюсера сериала и сооснователя видеосервиса Start Эдуарда Илояна, «"Шерлок в России" – это первый совместный проект видеосервиса Start и продюсерской компании "Среда". Масштабные съёмки, высококачественная компьютерная графика, отличный актёрский состав и, безусловно, сценарий не оставляют сомнений, что "Шерлок в России" станет большим индустриальным событием. Кроме того, на мой взгляд, у киносериала есть большой международный потенциал».
«Мы давно мечтали поработать с Эдуардом Илояном, Ириной Сосновой и всей командой видеосервиса Start и рады, что премьера этого смелого проекта состоится онлайн, – говорит управляющий партнёр компании «Среда» Иван Самохвалов. – Шерлок – самый экранизируемый персонаж в мире, существует больше 210 экранизаций. Мы, естественно, хотели снять свою интерпретацию приключений. Рассказ Александра Шабурова о том, что есть книга о похождениях знаменитого сыщика в России, придуманная дореволюционным беллетристом Петром Дудоровым, скрывавшимся под псевдонимом П. Орловец, и его компаньоном П. Никитиным, потряс нас. "Это гениально, Ватсон!" – воскликнули мы одновременно с Александром Цекало и Александрой Ремизовой и побежали писать сценарий».