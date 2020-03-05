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Создателей фильма «Движение вверх» отметили правительственной премией

5 марта
2020 год

Новости кино >>
5 марта 2020
Продюсерам Леониду Верещагину, Никите Михалкову и актёру Владимиру Машкову присудили премию Правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры за фильм «Движение вверх». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Премией также отметили писательницу Гузель Яхину за роман «Зулейха открывает глаза», чья экранизация, поставленная Егором Анашкиным, выйдет на телеканале «Россия-1». Заглавную роль в сериале играет Чулпан Хаматова.

Создателей фильма «Движение вверх» отметили правительственной премией
фото: кадр из экранизации романа «Зулейха открывает глаза»

Среди других лауреатов — создатели балета «Пахита», чью постановку осуществили в Екатеринбургском театре оперы и балета, и авторы цикла исторических спектаклей для детской и юношеской аудитории на сцене Малого театра.

Всего было присуждено 12 премий в размере 2 млн рублей каждая. «Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», — говорится в сообщении на сайте Правительства.
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