Создателей фильма «Движение вверх» отметили правительственной премией

Всего было присуждено 12 премий в размере 2 млн рублей каждая. «Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», — говорится в сообщении на сайте Правительства.