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Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник

5 марта
2020 год

Новости кино >>
5 марта 2020
Режиссёру «Доктора Стрэнджа» Скотту Дерриксону доверят постановку триллера, закрученного вокруг Бермудского треугольника. На главную роль в картине пригласили Капитана Америку, т.е. Криса Эванса, уверяет Variety.

За производство фильма, которое длится уже несколько лет, отвечает киностудия Skydance. В частности, в 2017-м ленту планировал снять Сэм Рэйми. Дерриксон числится продюсером и лично перепишет сценарий.


Знаменитый «треугольный» участок в районе Атлантического океана, известный также под названием «Треугольник дьявола», расположен между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Здесь часто пропадают корабли и самолёты, происходят различные аномальные явления, послужившие почвой для возникновения теорий заговора.

Примечательно, что Дерриксон и Рэйми совершили своеобразную рокировку. Первый покинул режиссёрское кресло продолжения «Доктора Стрэнджа», а второй занял его место.
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Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник фотографии
Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник фотографии
Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник фотографии
Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник фотографии
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