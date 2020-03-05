Скотт Дерриксон отправит Криса Эванса в Бермудский треугольник

Режиссёру «Доктора Стрэнджа
» Скотту Дерриксону
доверят постановку триллера, закрученного вокруг Бермудского треугольника. На главную роль в картине пригласили Капитана Америку, т.е. Криса Эванса
, уверяет Variety
.
За производство фильма, которое длится уже несколько лет, отвечает киностудия Skydance. В частности, в 2017-м ленту планировал снять Сэм Рэйми
. Дерриксон числится продюсером и лично перепишет сценарий.
Знаменитый «треугольный» участок в районе Атлантического океана, известный также под названием «Треугольник дьявола», расположен между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Здесь часто пропадают корабли и самолёты, происходят различные аномальные явления, послужившие почвой для возникновения теорий заговора.
Примечательно, что Дерриксон и Рэйми совершили своеобразную рокировку. Первый покинул
режиссёрское кресло продолжения «Доктора Стрэнджа»
, а второй занял его место.