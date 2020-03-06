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Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!»

6 марта
2020 год

Новости кино >>
6 марта 2020
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Ни шагу назад!» по заказу канала «Интер».

Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!»
фото: пресс-служба телеканала «Интер»

Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении военной драмы деревенская девчонка Тошка Лыткина (Валентина Попова) и её суровый командир Рай (Гела Месхи) оказываются в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжёлое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент. Фашистам всё-таки удаётся схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией.

Помимо Тошки и майора Рая, в сериале зрители увидят других полюбившихся героев: майора Лидию Сергеевну по прозвищу «Вобла» (Мария Шукшина) и лейтенанта Григория Зеланда (Фёдор Гуринец). Одну из ключевых ролей второго сезона – снайпера Колоса, который обучает Тошку тонкостям своего ремесла и помогает ей спасти Рая, – сыграет Иван Колесников. Появятся и новые персонажи в исполнении Вероники Мишаевой, Анатоля Фон-Филандры, Игоря Салимонова, Нины Набоки, Алёны Курты и других актёров.

Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!»
фото: пресс-служба телеканала «Интер»

По словам режиссёра-постановщика Георгия Фероренко, «в продолжении военной драмы Тошка предстанет перед зрителями повзрослевшей – молодой женщиной, которая будет бороться за свою любовь. А вместе с этим ещё и сражаться с врагами... Вторая часть сериала – более масштабная история, которая затрагивает больше человеческих судеб, в ней будет больше неожиданных поворотов сюжета. Мы погружаем каждого героя в масштаб трагедии под названием "война". У каждого персонажа своя цель и свой путь, но война раз за разом ставит их перед выбором: быть на стороне добра или зла, идти или не идти на сделку со своей совестью».

Производством фильма занимается компания Umora Production. «Сценарий "Ни шагу назад-2" получился очень сильным, выдержан в духе первого сезона сериала, – говорит продюсер Александра Воронина. – Душевное повествование очень гармонично переплетено с экшеном и военными действиями, которых в новом сезоне гораздо больше».

Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!»
фото: пресс-служба телеканала «Интер»

Съёмки продлятся до середины апреля и будут проходить на Украине и в Беларуси. В первый съёмочный день снимали масштабную сцену в белорусском лесу – лагерь военнопленных. «Первый день выдался непростым и насыщенным, в кадре было очень много актёров, которые играли пленных и немецких офицеров, – рассказывает Фероренко. – А ещё мы сняли завязку истории – о том, что и на войне может случиться любовь. Даже в такие сложные моменты люди переживают всё те же чувства, что и в мирной жизни. Да, в военной драме "Ни шагу назад-2" много экшена, приключений, но всё равно это душевное кино. Поэтому перед началом съёмок, во время киношной традиции с разбиванием тарелки, мы пожелали друг другу удачи и пообещали вкладывать душу в работу над этим сериалом».

Премьеру второго сезона военной драмы «Ни шагу назад!» «Интер» покажет 9 мая. В этот день на телеканале, как обычно, будет спецпрограммирование, посвящённое Дню Победы.
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Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!» фотографии
Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!» фотографии
Иван Колесников стал снайпером в продолжении сериала «Ни шагу назад!» фотографии
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