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Кристина Асмус улетела в Шри-Ланку

6 марта
2020 год

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6 марта 2020
Олег Асадулин приступил в Шри-Ланке к съёмкам комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли. Компанию ей составят Борис Дергачев, Марк Богатырёв, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Дмитрий Власкин, Татьяна Орлова и Николай Шрайбер. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Megogo, отвечающего за производство картины.

По сюжету Таня Бабанина (Асмус) из подмосковного Протвино работает на комбинате, где производят сухари и сушки, при этом дома она мастерски печёт разные булки. И будущий муж обещает, что вот-вот сам раскрутится и тут же откроет кафе с её булками. Но эти слова, как и обещание свадебного путешествия на Бали – оказываются враньем, а сам муж изменил ей сразу после свадьбы. Все мечты рушатся в один момент. Допивая свадебное шампанское, Таня категорически решает, что она в любом случае летит на океан. Правда, алкоголь не лучший помощник в таких судьбоносных решениях.

Кристина Асмус улетела в Шри-Ланку
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo

«С этим проектом у нас сложилось всё – крутой комедийный сценарий, крутые актёры, крутое экзотическое место. В общем, все составляющие будущего кинотеатрального блокбастера», – рассказал режиссёр.

Основные съёмки будут походить в колоритных локациях Шри-Ланки: на океаническом побережье, скалистом острове, в джунглях, аэропорту, рынке и даже тюрьме. По словам Кристины Асмус, «в первый день нашей работы над фильмом "Булки" на площадке мы с режиссёром уже собирались, по нашей киношной традиции, разбивать тарелку о штатив камеры. Вдруг появились местные монахи, провели специальный обряд и повязали на запястье участникам всей съёмочной команды белые намоленные ниточки. Мне не повязали, так как её не могло быть у моего персонажа. Такого необычного начала съёмок у меня не было никогда».
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