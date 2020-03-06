Премьера «Колл-центра» Меркуловой и Чупова состоится 23 марта

23 марта на ТНТ состоится премьера психологического триллера «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Сериал будет выходить в линейке «Сделано Premier» с понедельника по четверг в 22:00, уточняет пресс-служба телеканала.
По словам создателей сериала, он отражает сумму всех страхов современного общества. Повествование начинается в колл-центре магазина для взрослых. Раздаётся звонок, у телефона герой Табакова. Он уже собирался уходить, но именно он первым узнает, что 12 человек на 12 этаже не смогут покинуть офис. Невидимые наблюдатели представляются Мамой и Папой. Они знают о жизни заложников всё до мельчайших подробностей. В офисе заложена бомба и она взорвется через восемь часов. В сериале восемь серий и каждая из них – это час отведённого до взрыва времени и личная история страха одного из героев. Каждый эпизод создан в своём жанре: триллер, драма, хоррор.
«Вас наверняка интересует, кто такие Мама и Папа. Угадать будет трудно. Нужно посмотреть до конца. Но если вы всё-таки решите попробовать – подсказку об этом мы оставили в одной из серий», – признались режиссёры.