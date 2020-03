Создатель «Чернобыля» адаптирует для телевидения игру The Last of Us

Производство адаптации культовой игры(«») сдвинулось с мёртвой точки. Только вместо игрового фильма мы получим сериал.Как сообщает издание The Hollywood Reporter , за производство телешоу возьмутся канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен автор « Чернобыля Крэйг Мазин , а создатель видеоигрычислится исполнительным продюсером и поможет со сценарием. Это будет первый телесериал Sony Pictures Television.По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м для консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой. Суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.О планах на создание экранизации The Last of Us было объявлено ещё в марте 2014 года. Сценаристом и одним из продюсеров фильма назначили творческого директора Naughty Dog Нила Дракманна. За созданием ленты также следили Сэм Рэйми , со-президенты Naughty Dogи директор по разработке The Last of Us. На роль Элли претендовала Мейзи Уильямс , но она покинула проект, поскольку уже не подходила по возрасту. В апреле 2016-го Дракманн рассказал журналистам, что экранизация оказалась в. Позднее Рэйми выразил озабоченность судьбой экранизации и пообещал помочь с его реализацией, когда Sony и Дракманн договорятся о сотрудничестве. Теперь же у нас есть даже первый трейлер адаптации, опубликованный в твиттере HBO.