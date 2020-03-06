Создатель «Чернобыля» адаптирует для телевидения игру The Last of Us

Производство адаптации культовой игры The Last of Us
(«Одни из нас
») сдвинулось с мёртвой точки. Только вместо игрового фильма мы получим сериал.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter
, за производство телешоу возьмутся канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен автор «Чернобыля
» Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн
числится исполнительным продюсером и поможет со сценарием. Это будет первый телесериал Sony Pictures Television.
По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м для консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой. Суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
О планах на создание экранизации The Last of Us было объявлено ещё в марте 2014 года. Сценаристом и одним из продюсеров фильма назначили творческого директора Naughty Dog Нила Дракманна. За созданием ленты также следили Сэм Рэйми
, со-президенты Naughty Dog Эван Уэллс
, Кристоф Балестра
и директор по разработке The Last of Us Брюс Стрейли
. На роль Элли претендовала Мейзи Уильямс
, но она покинула проект, поскольку уже не подходила по возрасту. В апреле 2016-го Дракманн рассказал
журналистам, что экранизация оказалась в «производственном аду»
. Позднее Рэйми выразил
озабоченность судьбой экранизации и пообещал помочь с его реализацией, когда Sony и Дракманн договорятся о сотрудничестве. Теперь же у нас есть даже первый трейлер адаптации, опубликованный в твиттере
HBO.