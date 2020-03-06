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Создатель «Чернобыля» адаптирует для телевидения игру The Last of Us

6 марта
2020 год

Новости кино >>
6 марта 2020
Производство адаптации культовой игры The Last of UsОдни из нас») сдвинулось с мёртвой точки. Только вместо игрового фильма мы получим сериал.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за производство телешоу возьмутся канал HBO и Sony Pictures Television. Шоураннером назначен автор «Чернобыля» Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и поможет со сценарием. Это будет первый телесериал Sony Pictures Television.


По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м для консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой. Суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.

О планах на создание экранизации The Last of Us было объявлено ещё в марте 2014 года. Сценаристом и одним из продюсеров фильма назначили творческого директора Naughty Dog Нила Дракманна. За созданием ленты также следили Сэм Рэйми, со-президенты Naughty Dog Эван Уэллс, Кристоф Балестра и директор по разработке The Last of Us Брюс Стрейли. На роль Элли претендовала Мейзи Уильямс, но она покинула проект, поскольку уже не подходила по возрасту. В апреле 2016-го Дракманн рассказал журналистам, что экранизация оказалась в «производственном аду». Позднее Рэйми выразил озабоченность судьбой экранизации и пообещал помочь с его реализацией, когда Sony и Дракманн договорятся о сотрудничестве. Теперь же у нас есть даже первый трейлер адаптации, опубликованный в твиттере HBO.

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