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Россияне признали «Красотку» «самым женским» фильмом

6 марта
2020 год

Новости кино >>
6 марта 2020
«Красотка» с Джулией Робертс является «самым женским» фильмом по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Фондом кино, телеканалом «Синема» и Институтом современных медиа MOMRI. Всего было опрошено двести человек от 15 до 70 лет.

Россияне признали «Красотку» «самым женским» фильмом
фото: кадр из фильма «Красотка»

На втором месте находится «Москва слезам не верит» (10%), на третьем — «Девчата» (8%). В топ-10 также вошли сериал «Секс в большом городе» (7%), «Дневник Бриджит Джонс» (5%), «Унесённые ветром» (4%), «Любовь и голуби» (3%), «Гордость и предубеждение» (2%) и «Самая обаятельная и привлекательная» (2%). Замыкает десятку «Дневник памяти», набравший два процента голосов.

Мелодрама Гэрри Маршалла лидирует как среди женщин (12%), так и среди мужчин (15%). При этом в списке, сформированном представительницами прекрасного пола, второе место досталось «Сексу в большом городе» (10%), а третье — картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (9%). Далее следуют «Девчата», «Дневник Бриджит Джонс», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гордость и предубеждение», «Унесённые ветром», «Любовь и голуби» и «Дневник памяти».

Россияне признали «Красотку» «самым женским» фильмом
фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Мужская часть населения России отдала второе место фильму «Москва слезам не верит» (15%), а третье — «Девчатам». В топ также попали «Дневник Бриджит Джонс», «Унесённые ветром», «Влюблён по собственному желанию», «Амели», «Титаник» и «Любовь и голуби». Завершает десятку лента «Ешь, молись, люби» с участием всё той же Робертс.

Кроме того, среди фильмов, которые называли респонденты, были «Лёд 2», «8 женщин» и «Завтрак у Тиффани», а один человек вспомнил драму «Суфражистка» с Кэри Маллиган и Хеленой Бонэм Картер.
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Хелена Бонэм КартерКэри Ханна МаллиганГэрри МаршаллВладимир МеньшовДжулия Робертс
фильмы
8 женщинАмелиВлюблён по собственному желаниюГордость и предубеждениеДевчатаДневник Бриджит ДжонсДневник памятиЕшь, молись, любиЗавтрак у ТиффаниКрасоткаЛёд-2Любовь и голубиМосква слезам не веритСамая обаятельная и привлекательнаяСекс в большом городеТитаникУнесённые ветром

фотографии >>
«Красотка»
«Красотка»
«Москва слезам не верит»
«Девчата»
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