Россияне признали «Красотку» «самым женским» фильмом

«Красотка» с Джулией Робертс является «самым женским» фильмом по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Фондом кино, телеканалом «Синема» и Институтом современных медиа MOMRI. Всего было опрошено двести человек от 15 до 70 лет.
Мелодрама Гэрри Маршалла лидирует как среди женщин (12%), так и среди мужчин (15%). При этом в списке, сформированном представительницами прекрасного пола, второе место досталось «Сексу в большом городе» (10%), а третье — картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (9%). Далее следуют «Девчата», «Дневник Бриджит Джонс», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гордость и предубеждение», «Унесённые ветром», «Любовь и голуби» и «Дневник памяти».
фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Мужская часть населения России отдала второе место фильму «Москва слезам не верит» (15%), а третье — «Девчатам». В топ также попали «Дневник Бриджит Джонс», «Унесённые ветром», «Влюблён по собственному желанию», «Амели», «Титаник» и «Любовь и голуби». Завершает десятку лента «Ешь, молись, люби» с участием всё той же Робертс.